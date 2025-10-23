खराब हाजमे ने कर दिया है बेहाल, तो इन 6 तरीकों से दुरुस्त करें डाइजेशन; नहीं होगी कोई समस्या
खाना खाने के बाद अक्सर ब्लोटिंग, गैस या खट्टी डकार आने की समस्या होती है तो इसका मतलब है कि आपका खाना नहीं पच रहा। हल्का-फुलका प्लांट बेस्ड खाना, थोड़ा-थोड़ा खाना, गुड बैक्टीरिया वाले फूड्स ज्यादा से ज्यादा लेना आपके डायजेशन को बेहतर बनाने के लिए कारगर हो सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ खाया नहीं कि पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, कई घंटों के बाद भी भूख का एहसास नहीं होता। ऐसा होने का कारण है कि आप जो भी खा रहे हैं वो अच्छी तरह पच नहीं रहा। इसके लिए आपको रोजमर्रा में कुछ ऐसी आदतों को शामिल करना होगा जिससे आप भी खुश होंगे और आपका पेट भी।
प्लांट बेस्ट हो फूड
इस तरह के फूड आइटम्स में ज्यादा फाइबर होता है। ऐसी चीजें खाने के बाद पेट भरे होने का एहसास होता है और आपका वजन भी नियंत्रित रहता है। इनमें होता है ज्यादा फाइबर:
- हरी सब्जियां
- फल
- नट्स और सीड्स
- साबुत अनाज
- बीन्स व दालें
फाइबर को धीरे-धीरे अपनी डाइट में शामिल करें और पर्याप्त पानी पिएं। इससे आपको गैस या पेट में मरोड़ होने की शिकायत नहीं होगी।
कम-कम और धीरे-धीरे
एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं। खाने की मात्रा कम लें, लेकिन थोड़े-थोड़े अंतराल पर अपना खाना अच्छी तरह चबाकर खाएं।
गुड बैक्टीरिया वाले फूड
प्रोबायोटिक्स में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट के लिए हेल्दी माना जाता है। दही और फर्मेंटेड फूड (इडली, डोसा, कांजी) इसके कुछ अच्छे सोर्स हैं और आपके पाचन में मदद करते हैं।
फूड डायरी
अगर आपको डाइजेशन की समस्या हमेशा ही रहती है तो उसके लिए एक डायरी बना लें। क्या खाने के बाद ज्यादा परेशानी होती है उसे नोट कर लें और आगे के लिए याद रखें। कुछ लोगों को टमाटर, सिट्रस फल खाने के बाद सीने में जलन जैसी परेशानी होती है। वहीं कुछ लोगों को गेहूं, प्याज या डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के बाद पेट में दिक्कत आने लगती है।
तीखा खाना कम खाएं
ज्यादा तीखा खाना अक्सर ही सीने में जलन, पेट में दर्द या डायरिया जैसी समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए मसालेदार चीजें कम से कम खाएं।
स्ट्रेस से जुड़ा है हाजमा
वैसे तो स्ट्रेस का असर पूरे शरीर पर पड़ता है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी यह असर डालता है। अपना हाजमा ठीक रखने के लिए आपको अपना स्ट्रेस भी कंट्रोल में रखना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।