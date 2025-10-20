Diwali 2025: दीवाली पर तला-भुना खा-खाकर हो गई है एसिडिटी, तो तुरंत राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट व्यंजनों का त्योहार है। इस मौके पर घरों में मठरी, नमकपारे, पकौड़े, समोसे और तरह-तरह के मिठाइयों का भंडार लग जाता है। दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर अक्सर हम इन स्वादिष्ट पकवानों को बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं।

इसके कारण अक्सर एसिडिटी, अपच, सीने में जलन और पेट फूलने की समस्या का कारण बन जाता है। अगर आपने भी दीवाली पर जरूरत से ज्यादा तला-भुना खा लिया है और अब एसिडिटी से परेशान हैं, तो घबराएं नहीं। हम आपको कुछ ऐसे आसान और घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप तुरंत राहत पा सकते हैं।

अदरक-नींबू की गर्म चाय अदरक को पाचन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद जिंजरॉल और शोगोल पेट की गैस को कम करने और पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। वहीं, नींबू विटामिन-सी से भरपूर होता है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालता है।

कैसे इस्तेमाल करें- एक कप पानी में एक इंच अदरक का टुकड़ा उबाल लें।

इसे छानकर इसमें आधा नींबू निचोड़ लें।

स्वादानुसार एक चम्मच शहद मिलाएं और घूंट-घूंट करके पिएं।

यह चाय पेट की जलन शांत करेगी और भारीपन दूर करेगी। ठंडा दूध दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो पेट में बनने वाले एक्स्ट्रा एसिड को सोख लेता है और तुरंत राहत देता है। यह एक प्राकृतिक एंटासिड की तरह काम करता है।

कैसे इस्तेमाल करें- एक गिलास ठंडा दूध बिना चीनी के धीरे-धीरे पिएं।

ध्यान रहे, दूध ठंडा ही होना चाहिए, गर्म दूध एसिडिटी बढ़ा सकता है।

अगर आपको लैक्टोज इनटॉलरेंस नहीं है, तो यह उपाय बेहद कारगर साबित होगा। सौंफ और मिश्री सौंफ सदियों से पाचन संबंधी समस्याओं के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। यह पेट की ऐंठन दूर करती है, गैस से राहत दिलाती है और मुंह का स्वाद भी फ्रेश करती है। मिश्री प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है और जलन शांत करती है।