Diwali 2025: दीवाली पर तला-भुना खा-खाकर हो गई है एसिडिटी, तो तुरंत राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
दीवाली पर ज्यादा तला-भुना खाने के कारण एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। इनके कारण त्योहार का पूरा मजा किरकिरा हो सकता है। हालांकि, इन परेशानियों से राहत दिलाने में कुछ घरेलू नुस्खे कारगर साबित हो सकते हैं। ये उपाय पेट की जलन और गैस कम करते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट व्यंजनों का त्योहार है। इस मौके पर घरों में मठरी, नमकपारे, पकौड़े, समोसे और तरह-तरह के मिठाइयों का भंडार लग जाता है। दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर अक्सर हम इन स्वादिष्ट पकवानों को बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं।
इसके कारण अक्सर एसिडिटी, अपच, सीने में जलन और पेट फूलने की समस्या का कारण बन जाता है। अगर आपने भी दीवाली पर जरूरत से ज्यादा तला-भुना खा लिया है और अब एसिडिटी से परेशान हैं, तो घबराएं नहीं। हम आपको कुछ ऐसे आसान और घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप तुरंत राहत पा सकते हैं।
अदरक-नींबू की गर्म चाय
अदरक को पाचन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद जिंजरॉल और शोगोल पेट की गैस को कम करने और पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। वहीं, नींबू विटामिन-सी से भरपूर होता है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालता है।
कैसे इस्तेमाल करें-
- एक कप पानी में एक इंच अदरक का टुकड़ा उबाल लें।
- इसे छानकर इसमें आधा नींबू निचोड़ लें।
- स्वादानुसार एक चम्मच शहद मिलाएं और घूंट-घूंट करके पिएं।
- यह चाय पेट की जलन शांत करेगी और भारीपन दूर करेगी।
ठंडा दूध
दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो पेट में बनने वाले एक्स्ट्रा एसिड को सोख लेता है और तुरंत राहत देता है। यह एक प्राकृतिक एंटासिड की तरह काम करता है।
कैसे इस्तेमाल करें-
- एक गिलास ठंडा दूध बिना चीनी के धीरे-धीरे पिएं।
- ध्यान रहे, दूध ठंडा ही होना चाहिए, गर्म दूध एसिडिटी बढ़ा सकता है।
- अगर आपको लैक्टोज इनटॉलरेंस नहीं है, तो यह उपाय बेहद कारगर साबित होगा।
सौंफ और मिश्री
सौंफ सदियों से पाचन संबंधी समस्याओं के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। यह पेट की ऐंठन दूर करती है, गैस से राहत दिलाती है और मुंह का स्वाद भी फ्रेश करती है। मिश्री प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है और जलन शांत करती है।
कैसे इस्तेमाल करें-
- एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच मिश्री को मुंह में रखकर धीरे-धीरे चबाएं।
- आप चाहें तो इन्हें पीसकर पाउडर बना लें और एक चम्मच पाउडर पानी के साथ ले लें।
- खाने के बाद सौंफ खाने की आदत पाचन को दुरुस्त रखती है।
लौंग
लौंग में यूजेनॉल पाया जाता है, जो पेट की गैस और एसिडिटी को कम करने में बहुत असरदार है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ावा देती है।
कैसे इस्तेमाल करें-
- एक या दो लौंग को मुंह में रखकर चूसें। लौंग का रस धीरे-धीरे पेट में जाकर राहत देगा।
- आप लौंग को पीसकर इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन बातों का भी रखें ध्यान
- हल्का और सादा खाना खाएं- अगले एक-दो दिन तक हल्का, कम मसालेदार और सादा खाना ही खाएं। दाल-चावल, खिचड़ी या दलिया जैसी चीजें खाएं।
- पानी खूब पिएं- शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पाचन में मदद मिलती है।
- चलना-फिरना जारी रखें- भोजन के बाद वॉक करने से पाचन प्रक्रिया सुधरती है।
- इनसे परहेज करें- चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये एसिडिटी को और बढ़ा सकते हैं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
