दिनभर हेल्दी डाइजेशन के लिए सुबह पिएं ये 5 ड्रिंक्स, नहीं होगी गैस और एसिडिटी जैसी कोई परेशानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए, तो पूरा दिन सेहतमंद और एनर्जी से भरपूर बिताया जा सकता है। हमारे स्वास्थ्य का केंद्र हमारा पाचन तंत्र होता है। लेकिन खान-पान की गलत आदतों के कारण अक्सर गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके कारण पूरी सेहत प्रभावित होती और मूड भी बिगड़ जाता है।

इसलिए हेल्दी डाइजेशन के लिए सुबह उठते ही कुछ खास ड्रिंक्स (Drinks for Healthy Digestion) पीना आपके डाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में। गुनगुना नींबू पानी सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। यह ड्रिंक लिवर को डिटॉक्सीफाई करने और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सीक्रेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पेट की सफाई करता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करके मल त्याग को आसान बनाता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसमें विटामिन-सी भी भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्युनिटी बूस्ट करने में मददगार है।

अजवाइन का पानी अजवाइन पाचन संबंधी समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक उपचार है। रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें। अजवाइन डाइजेस्टिव जूस के सीक्रेशन को बढ़ावा देता है। यह गैस, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द में राहत देती है। यह ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और वजन घटाने में भी कारगर है।

एलोवेरा जूस ताजा एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर बनाया गया जूस पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। एलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आंतों की सूजन को शांत करते हैं। यह शरीर की अंदरूनी सफाई करके कब्ज से छुटकारा दिलाता है और गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। यह पेट के अल्सर और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद है।

सौंफ का पानी सौंफ का पानी पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है। रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें। सौंफ में एंटी-स्पास्मोडिक गुण होते हैं, जो पेट की ऐंठन और सूजन को कम करते हैं। यह भूख बढ़ाने, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाने का काम करती है। सौंफ का पानी मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है।