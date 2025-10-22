Language
    दिनभर हेल्दी डाइजेशन के लिए सुबह पिएं ये 5 ड्रिंक्स, नहीं होगी गैस और एसिडिटी जैसी कोई परेशानी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    सुबह की शुरुआत अगर हेल्दी तरीके से की जाए, तो सेहत और मूड दोनों बेहतर होते हैं। इसलिए दिनभर गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचने के लिए सुबह के समय कुछ ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें इन ड्रिंक्स के बारे में। 

    पाचन सुधारने में मदद करेंगी ये ड्रिंक्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए, तो पूरा दिन सेहतमंद और एनर्जी से भरपूर बिताया जा सकता है। हमारे स्वास्थ्य का केंद्र हमारा पाचन तंत्र होता है। लेकिन खान-पान की गलत आदतों के कारण अक्सर गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके कारण पूरी सेहत प्रभावित होती और मूड भी बिगड़ जाता है। 

    इसलिए हेल्दी डाइजेशन के लिए सुबह उठते ही कुछ खास ड्रिंक्स (Drinks for Healthy Digestion) पीना आपके डाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में।

    गुनगुना नींबू पानी

    सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। यह ड्रिंक लिवर को डिटॉक्सीफाई करने और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सीक्रेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पेट की सफाई करता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करके मल त्याग को आसान बनाता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसमें विटामिन-सी भी भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्युनिटी बूस्ट करने में मददगार है।

    अजवाइन का पानी

    अजवाइन पाचन संबंधी समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक उपचार है। रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें। अजवाइन डाइजेस्टिव जूस के सीक्रेशन को बढ़ावा देता है। यह गैस, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द में राहत देती है। यह ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और वजन घटाने में भी कारगर है

    एलोवेरा जूस

    ताजा एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर बनाया गया जूस पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। एलोवेरा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आंतों की सूजन को शांत करते हैं। यह शरीर की अंदरूनी सफाई करके कब्ज से छुटकारा दिलाता है और गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। यह पेट के अल्सर और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद है। 

    सौंफ का पानी

    सौंफ का पानी पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है। रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें। सौंफ में एंटी-स्पास्मोडिक गुण होते हैं, जो पेट की ऐंठन और सूजन को कम करते हैं। यह भूख बढ़ाने, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाने का काम करती है। सौंफ का पानी मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है।

    दही की लस्सी या छाछ

    प्रोबायोटिक्स से भरपूर दही या छाछ पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। सुबह नाश्ते में या उसके बाद एक गिलास बिना मसाले वाली ताजी छाछ या पतली लस्सी पीना फायदेमंद रहता है। दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, खाने के पाचन में सहायता करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं। यह ड्रिंक पेट को ठंडक पहुंचाती है और पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।