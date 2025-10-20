सेहत के लिए दवा से कम नहीं है आम के पत्तों की चाय, डाइट में शामिल करने से मिलेंगे ढेरों फायदे
आम के पत्तों की चाय सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने, हार्ट हेल्थ बेहतर बनाने, इम्यूनिटी बढ़ाने, वेट लॉस करने और पाचन सुधारने में मदद करती है। इस चाय को बनाने के लिए 5-6 ताजे आम के पत्तों को अच्छे से धोकर 2 कप पानी में 10 मिनट तक उबालें, फिर छानकर गुनगुना पिएं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्ते भी सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं हैं। आम के पत्तों से बनी हर्बल चाय न सिर्फ स्वाद में हल्की और रिफ्रेशमेंट से भरपूर होती है, बल्कि यह शरीर को कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है।
जी हां, आयुर्वेद में आम के पत्तों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और पाचन संबंधी समस्याओं में फायदेमंद माना गया है। आइए जानते हैं आम के पत्तों की चाय के फायदे और इसे बनाने की आसान रेसिपी के बारे में।
आम के पत्तों की चाय पीने के बड़े फायदे
- ब्लड शुगर कंट्रोल- आम के पत्तों में टैनिन्स और एंथोसायनिन भी होते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है।
- हार्ट को रखे हेल्दी- यह चाय कोलेस्ट्रॉल को कम कर हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करती है।
- इम्युनिटी बूस्टर- एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी से भरपूर यह चाय शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाती है।
- डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक- आम के पत्तों की चाय लिवर और किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है।
- वेट लॉस करने में सहायक- यह चाय फैट को कम करने में मदद करती है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है।
- पाचन क्रिया में सुधार- यह चाय पाचन को बेहतर बनाती है, गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या को कम करती है।
आम के पत्तों की चाय बनाने की आसान रेसिपी
सामग्री-
- 5-6 ताजे आम के पत्ते (या सूखे पत्ते)
- 2 कप पानी
- शहद स्वादानुसार (ऑप्शनल)
- नींबू का रस (ऑप्शनल)
विधि-
- चाय बनाने के लिए सबसे पहले आम के एकदम नए और कोमल पत्तों का इस्तेमाल करें। अब इन सभी पत्तियों को अच्छे से धो लें। अब एक पैन में 2 कप पानी डालें और उसमें सारी पत्तियों को डाल दें। पानी को धीमी आंच पर 10 मिनट तक उबालें।
- गैस बंद करके इसे छान लें और टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और एक चम्मच शहद को अच्छे से मिलाएं और हल्का गर्म रहते हुए पिएं।
