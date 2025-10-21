Language
    दीवाली के बाद इन 5 Detox Drinks से करें बॉडी को रिसेट, पेट की सारी 'गंदगी' हो जाएगी साफ

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:04 AM (IST)

    दीवाली पार्टी के बाद, क्या आपको अपना डाइजेशन थोड़ा 'गड़बड़' लग रहा है? दरअसल, त्योहारों में हम खूब पकवान खाते हैं, जिसकी वजह से पाचन थोड़ा बिगड़ जाता है। ऐसे में, अब समय है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का, जिसमें यहां बताई गई 5 ड्रिंक्स आपको हल्का और फ्रेश फील करवाने में काफी मदद करेंगी।

    Hero Image

    दीवाली के बाद बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेंगी 5 ड्रिंक्स (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद क्या आप भी सुस्ती, भारीपन और एसिडिटी महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। बता दें, त्योहार के बाद शरीर को अंदर से साफ करना और पाचन को पटरी पर लाना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे डिटॉक्स प्लान अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रसोई में ही ऐसी 5 पावरफुल ड्रिंक्स (Post-Diwali Detox Drinks) मौजूद हैं जो आपके पेट की सारी 'गंदगी' को बाहर फेंक देंगी और आपको फिर से हल्का और तरोताजा महसूस कराएंगी।

    5 Detox Drinks After Diwali

    नींबू और शहद का गर्म पानी

    यह सबसे आसान और सबसे मशहूर डिटॉक्स ड्रिंक है। नींबू में विटामिन-C होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शहद एंटी-बैक्टीरियल होता है। इसके लिए सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाएं।

    फायदा: यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है।

    जीरा-धनिया-सौंफ का पानी

    आयुर्वेद में इसे 'जादुई ड्रिंक' माना जाता है। ये तीनों मसाले पेट की गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को तुरंत शांत करते हैं। एक गिलास पानी में आधा-आधा चम्मच जीरा, धनिया और सौंफ रात भर भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें या हल्का गर्म करके पिएं।

    फायदा: यह पेट की गर्मी को शांत करता है और खाने को पचाने में मदद करता है।

    हल्दी और अदरक की चाय

    दीवाली के बाद अक्सर गले में खराश और शरीर में थोड़ी थकान महसूस होती है। बता दें, हल्दी एक सुपर-पावरफुल एंटी-इंफ्लेमेटरी मसाला है और अदरक पाचन में मदद करता है। इसके लिए, एक कप पानी उबालें। उसमें छोटा-सा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक चौथाई चम्मच हल्दी मिलाएं। 2 मिनट उबालें, छानें और घूंट-घूंट करके पिएं।

    फायदा: यह शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और मौसमी बीमारियों से बचाता है।

    खीरा और पुदीने का पानी

    खीरा और पुदीना दोनों ही 'कूलिंग एजेंट' होते हैं। खीरे में 90% से ज्यादा पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट करता है। ऐसे में, एक जग पानी में खीरे के गोल स्लाइस और ताजे पुदीने के पत्ते डालकर फ्रिज में रख दें। दिन भर इस पानी को धीरे-धीरे पीते रहें।

    फायदा: यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपको फ्रेश रखता है।

    सेब का सिरका का ड्रिंक

    ACV पाचन एंजाइम को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो ज्यादा मिठाई खाने के बाद जरूरी है। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच ACV मिलाएं। इसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाना स्वाद को बेहतर बनाता है।

    फायदा: यह पेट के pH लेवल को बैलेंस करता है और वजन कम करने में भी मददगार है।

    याद रखें, डिटॉक्स का मतलब भूखा रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर को सही पोषण देना और थोड़ी 'सफाई' करना। अगले 5 से 7 दिनों तक इनमें से कोई भी 2-3 ड्रिंक अपनी रूटीन में शामिल करें। आपको जल्द ही हल्का और एनर्जेटिक महसूस होगा।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।