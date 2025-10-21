दीवाली के बाद इन 5 Detox Drinks से करें बॉडी को रिसेट, पेट की सारी 'गंदगी' हो जाएगी साफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद क्या आप भी सुस्ती, भारीपन और एसिडिटी महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। बता दें, त्योहार के बाद शरीर को अंदर से साफ करना और पाचन को पटरी पर लाना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे डिटॉक्स प्लान अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रसोई में ही ऐसी 5 पावरफुल ड्रिंक्स (Post-Diwali Detox Drinks) मौजूद हैं जो आपके पेट की सारी 'गंदगी' को बाहर फेंक देंगी और आपको फिर से हल्का और तरोताजा महसूस कराएंगी।

नींबू और शहद का गर्म पानी यह सबसे आसान और सबसे मशहूर डिटॉक्स ड्रिंक है। नींबू में विटामिन-C होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शहद एंटी-बैक्टीरियल होता है। इसके लिए सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाएं।

फायदा: यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है। जीरा-धनिया-सौंफ का पानी आयुर्वेद में इसे 'जादुई ड्रिंक' माना जाता है। ये तीनों मसाले पेट की गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को तुरंत शांत करते हैं। एक गिलास पानी में आधा-आधा चम्मच जीरा, धनिया और सौंफ रात भर भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें या हल्का गर्म करके पिएं।

फायदा: यह पेट की गर्मी को शांत करता है और खाने को पचाने में मदद करता है। हल्दी और अदरक की चाय दीवाली के बाद अक्सर गले में खराश और शरीर में थोड़ी थकान महसूस होती है। बता दें, हल्दी एक सुपर-पावरफुल एंटी-इंफ्लेमेटरी मसाला है और अदरक पाचन में मदद करता है। इसके लिए, एक कप पानी उबालें। उसमें छोटा-सा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक चौथाई चम्मच हल्दी मिलाएं। 2 मिनट उबालें, छानें और घूंट-घूंट करके पिएं।

फायदा: यह शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और मौसमी बीमारियों से बचाता है। खीरा और पुदीने का पानी खीरा और पुदीना दोनों ही 'कूलिंग एजेंट' होते हैं। खीरे में 90% से ज्यादा पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट करता है। ऐसे में, एक जग पानी में खीरे के गोल स्लाइस और ताजे पुदीने के पत्ते डालकर फ्रिज में रख दें। दिन भर इस पानी को धीरे-धीरे पीते रहें।

फायदा: यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपको फ्रेश रखता है। सेब का सिरका का ड्रिंक ACV पाचन एंजाइम को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो ज्यादा मिठाई खाने के बाद जरूरी है। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच ACV मिलाएं। इसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाना स्वाद को बेहतर बनाता है।