फाइबर ज्यादा मात्रा बन सकता है आपकी दुश्मन, ओवरडोज से होता है कॉन्स्टिपेशन का खतरा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहती है या सही तरीके से पेट साफ नहीं हो पा रहा है, तो आपके खाने के तरीके में इसका जवाब छुपा है। भोजन में शामिल कुछ चीजें जहां आपके पेट को आराम देती है, वहीं कुछ चीजें समस्या को बढ़ा देती है। ऐसा ही कुछ कब्ज और फाइबर के साथ भी होता है। आइए जानते हैं कब्ज होने की स्थिति में क्या खाना चाहिए और किनसे बचना चाहिए।

डाइट से जुड़ी है कब्ज की समस्या यह कभी-कभार होने वाली या फिर क्रॉनिक समस्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे लगातार बैठकर काम करना, पेट से जुड़ी समस्या जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हालांकि, कब्जियत के लगभग हर मामले में भोजन सबसे अहम होता है।

फाइबर कैसे जुड़ा है कॉन्स्टिपेशन से यह खाने का बेहद जरूरी तत्व होता है, जिससे कब्जियत में राहत मिलती है और पेट अच्छी तरह साफ होता है। लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा होने से भी कब्ज होने का खतरा रहता है, खासकर जब आप पानी कम पीते हैं। संतुलित रूप में फाइबर लेने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया बैलेंस रहते हैं और पाचन सही रहता है।

दो तरह के होते हैं फाइबर पानी में न घुलने वाला या इनसॉल्युबल फाइबर: यह खाने में पाया जाने वाला वह तत्व होता है, जोकि पाचन के दौरान ब्रेक नहीं होता है। इनमें पाया जाता है फाइबर का यह प्रकार:

फलों और सब्जियों के छिलके और बीज में

मक्का

पत्तेदार सब्जियां

नट्स

ड्राइड फ्रूट्स पानी में घुल जाने वाला या सॉल्युबल फाइबर: वहीं फाइबर का यह प्रकार पानी में घुल जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में घुलकर जैल के रूप में बदल जाता है। यह स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है और आपका पेट आसानी से साफ कर देता है। इन फूड आयटम्स में पाया जाता है यह फाइबर:

साबुत अनाज

सेब

केला

पकी हुई सब्जियां

ओटमील धीरे-धीरे बढ़ाएं फाइबर की मात्रा कब्जियत होने पर खाने में एकदम से फाइबर की मात्रा बढ़ा देने से गैस, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़ या फिर तेज दर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए इसे धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फाइबर को पचाने का समय मिलेगा और पेट साफ होने में मदद मिलेगी।