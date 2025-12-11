दुनिया के 60% दिल के मरीज सिर्फ भारत में? हार्ट अटैक से बचना है, तो आज ही शुरू करें ये 3 एक्सरसाइज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हार्ट डिजीज मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार पूरी दुनिया में होने वाली दिल की बीमारियों में 60% भागीदारी भारत की है। ये आंकड़े बताते हैं कि दिल को बीमार होने से पहले ही उसकी देखभाल कितनी जरूरी है।

सही खानपान के साथ-साथ सही एक्सरसाइज भी आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में कारगर हैं। आइए, ऐसी ही 3 एक्सरसाइज के बारे में जानें जो दिल को सेहतमंद रखने में मददगार हो सकती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज यह एक्सरसाइज कार्डियो कहलाती है। यह स्टेमिना के लिए काफी अच्छा माना जाता है। जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ने के साथ-साथ पसीना भी आता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। एरोबिक एक्सराइज के लिए आप वॉकिंग, स्वीमिंग, जॉगिंग करने के साथ-साथ बैडमिंटन, बास्केटबॉल जैसे गेम भी खेल सकते हैं।