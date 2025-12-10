Language
    कमर दर्द से छुटकारा पाने के प्रभावी उपाय... क्या है कारण, सावधानियां और उपचार ?

    Wed, 10 Dec 2025

    डिजिटल डेस्क, पटना। बैक पेन आज के समय में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो उम्र, पेशा या जीवनशैली की परवाह किए बिना किसी को भी प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत तरीके से वजन उठाना, व्यायाम की कमी, तनाव और गलत सोने की आदतें इसके मुख्य कारण हैं। हालांकि, कुछ सरल और नियमित उपायों को अपनाकर पीठ दर्द से राहत पाई जा सकती है।

    सबसे पहले, बैक पेन से छुटकारा पाने के लिए सही बॉडी पोस्चर बनाए रखना बेहद जरूरी है। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हों या घर पर बैठकर आराम, आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना आवश्यक है। काम के दौरान कुर्सी की ऊंचाई ऐसी हो कि आपके पैर जमीन पर टिके रहें और कमर को पर्याप्त सपोर्ट मिले।

    दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है नियमित व्यायाम। पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाना दर्द से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है।

    हल्की स्ट्रेचिंग, योग, भुजंगासन, शवासन और मार्जरी-आसन जैसे योगासन पीठ दर्द में काफी लाभकारी माने जाते हैं। सुबह और शाम 10–15 मिनट की स्ट्रेचिंग पीठ को लचीला बनाती है और मांसपेशियों में तनाव को कम करती है।

    गर्म और ठंडी सिंकाई भी अत्यंत प्रभावी उपाय है। दर्द की शुरुआत में 24–48 घंटे तक बर्फ की सिंकाई सूजन कम करती है, जबकि पुराने दर्द में गर्म सिंकाई मांसपेशियों को आराम देती है और रक्त संचार ठीक करती है।

    दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनाकर भी बैक पेन से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे—अचानक भारी वजन उठाने से बचें, लंबे समय तक एक ही पोजिशन में न बैठें, हर 30–40 मिनट में थोड़ा टहलें।

    सोने के लिए बहुत मुलायम गद्दे का इस्तेमाल न करें; मध्यम कठोरता वाले गद्दे रीढ़ को सही सपोर्ट देते हैं। वजन नियंत्रित रखना भी जरूरी है, क्योंकि बढ़ता वजन पीठ पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

    पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से रीढ़ की डिस्क पर असर पड़ता है। संतुलित आहार जिसमें कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन शामिल हो, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।

    यदि दर्द तीन–चार सप्ताह से अधिक समय तक बना रहे, पैरों में झुनझुनी हो या चलने में दिक्कत हो, तो बिना देरी किए डॉक्टर से परामर्श लें। समय पर इलाज से बड़ी समस्या बनने से रोका जा सकता है।

    इन सरल उपायों, सही जीवनशैली और नियमित व्यायाम से आप बैक पेन से लंबे समय तक राहत पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं।