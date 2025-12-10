कमर दर्द से छुटकारा पाने के प्रभावी उपाय... क्या है कारण, सावधानियां और उपचार ?

डिजिटल डेस्क, पटना। बैक पेन आज के समय में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो उम्र, पेशा या जीवनशैली की परवाह किए बिना किसी को भी प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत तरीके से वजन उठाना, व्यायाम की कमी, तनाव और गलत सोने की आदतें इसके मुख्य कारण हैं। हालांकि, कुछ सरल और नियमित उपायों को अपनाकर पीठ दर्द से राहत पाई जा सकती है।

सबसे पहले, बैक पेन से छुटकारा पाने के लिए सही बॉडी पोस्चर बनाए रखना बेहद जरूरी है। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हों या घर पर बैठकर आराम, आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना आवश्यक है। काम के दौरान कुर्सी की ऊंचाई ऐसी हो कि आपके पैर जमीन पर टिके रहें और कमर को पर्याप्त सपोर्ट मिले।

दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है नियमित व्यायाम। पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाना दर्द से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। हल्की स्ट्रेचिंग, योग, भुजंगासन, शवासन और मार्जरी-आसन जैसे योगासन पीठ दर्द में काफी लाभकारी माने जाते हैं। सुबह और शाम 10–15 मिनट की स्ट्रेचिंग पीठ को लचीला बनाती है और मांसपेशियों में तनाव को कम करती है। गर्म और ठंडी सिंकाई भी अत्यंत प्रभावी उपाय है। दर्द की शुरुआत में 24–48 घंटे तक बर्फ की सिंकाई सूजन कम करती है, जबकि पुराने दर्द में गर्म सिंकाई मांसपेशियों को आराम देती है और रक्त संचार ठीक करती है।