सिर्फ एक मिनट में पहचानें अपने दिल का हाल, बिगड़ती हार्ट हेल्थ का घर बैठे लग जाएगा पता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की सेहत की समय-समय पर जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि अगर कोई परेशानी हो, तो वक्त पर उसका इलाज करवाया जा सके। अपने दिल का हाल जानने के लिए आप घर पर खुद से एक छोटा-सा टेस्ट कर सकते हैं। इसे स्टेयर क्लाइंबिंग टेस्ट (Stair Climbing Test) कहते हैं।

जी हां, एक साधारण-सा एक मिनट का टेस्ट (Test to Reveal Heart Health) आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में काफी कुछ बता सकता है। आइए जानें कि यह टेस्ट कैसे करना है और इसके रिजल्ट आपके दिल के बारे में क्या बताते हैं।

यह टेस्ट क्या है? एक रिसर्च में इस टेस्ट को हार्ट हेल्थ जांचने का एक विश्वसनीय तरीका माना गया है। इस टेस्ट का मकसद यह पता लगाना है कि आप एक मिनट में कितनी जल्दी चार मंजिल की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं।

टेस्ट कैसे करें? सबसे पहले एक चार मंजिल की सीढ़ी ढूंढें। सुनिश्चित करें कि सीढ़ियां सूखी और साफ हों ताकि फिसलने का खतरा न रहे। आरामदायक कपड़े और जूते पहनें। बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में शुरुआत करें। जोर-जोर से सांस न लें या दौड़ न लगाएं। बस अपनी सामान्य गति से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें।

जैसे ही आप पहला कदम चढ़ें, एक स्टॉपवॉच या फोन में टाइमर शुरू कर दें।

लगातार और बिना रुके 60 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करें।

चौथी मंजिल पर पहुंचने में लगे समय को नोट कर लें। अब जानें, आपका परिणाम क्या कहता है? स्टडी के अनुसार, यदि आप 60 सीढ़ियां चढ़ने में 40-45 सेकंड से कम का समय लेते हैं और सांस फूलने या सीने में दर्द जैसी कोई तकलीफ नहीं होती, तो यह संकेत है कि आपका दिल स्वस्थ है और आपकी फिटनेस का स्तर अच्छा है। इसका मतलब है कि आपका दिल शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम है।

वहीं, अगर आपको इस टेस्ट को पूरा करने में एक मिनट से ज्यादा समय लगता है या फिर चढ़ाई के दौरान आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है, सीने में भारीपन या दर्द महसूस होता है, चक्कर आते हैं, या आपको बीच में ही रुकना पड़ जाता है, तो यह दिल की कमजोरी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।