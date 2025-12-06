क्या आप भी गलत तरीके से खा रहे हैं 5 सुपरफूड्स? फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। यही वजह है कि हर कोई अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स शामिल करते हैं। कई ऐसे सुपरफूड्स हैं, जिन्हें खाने से सेहत को ढेर सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है और यही बात सुपरफूड्स पर भी लागू होती है।

सुपरफूड्स आपको हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। हालांकि, अगर इन्हें सीमित मात्रा से ज्यादा खाया जाए, तो इसके खतरनाक नतीजे भी देखने को मिलते हैं। चुकंदर-आंवला से लेकर चिया और हल्दी तक, सभी पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स हैं, जिन्हें ज्यादा या गलत तरीके से खाने पर नुकसान हो सकता है। इसलिए आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे इन सुपरफूड्स के कुछ ऐसे ही नुकसानों के बारे में-

चुकंदर चुकंदर अपने गुणों की वजह से कई लोगों की डाइट का हिस्सा होता है। हालांकि, कई मामलों में यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, चुकंदर का रस रोजाना पीने से नाइट्रेट इनटेक बढ़ सकता है, जिससे सेहत को नुकसान पहुंचता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि चुकंदर में ऑक्सालेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है।

चुकंदर इनटेक का सही तरीका: रोजाना आधा कप पका हुआ चुकंदर खाएं या इसे उबालने के बाद सलाद में थोड़ी मात्रा में डालें। साथ ही अगर आपको किडनी स्टोन का इतिहास है, तो रोजाना कच्चे चुकंदर के जूस से बचें। आंवला आंवला गुणों की खान माना जाता है। विटामिन-सी का बेहतरीन सोर्स होने की वजह से यह सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा इसे खाने से सेहत को नुकसान पहुंचाता है। एक स्टडी में पता चला कि सीमित मात्रा से ज्यादा इसे खाने से जोड़ों में सूजन, दांतों में सेंसिटिविटी, स्टोमेटाइटिस, मुंह से दुर्गंध, सीने में जलन का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही आंवले का अधिक सेवन एसिडिटी या गले में जलन पैदा कर सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो एसिडिटी को बढ़ावा देने और हाइपरएसिडिटी की समस्या से जूझ रहे लोगों में पेट में जलन पैदा करने में योगदान देता है।

खाने का सही तरीका: दिन में एक ताजा आंवला या 1-2 चम्मच आंवला पाउडर पर्याप्त है। इसके अलावा, एसिडिटी कम करने के लिए इसे खाने के बाद ही लेने की सलाह दी जाती है या बेहतर पाचन के लिए इसे शहद या गर्म पानी के साथ लें। इसका मुरब्बा भी बनाया जा सकता है। हल्दी अपने औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी सदियों से हमारी सेहत को बेहतर करती आई है। इसकी खास सुगंध और रंग की वजह से यह खाने में भी इस्तेमाल की जाती है। हालांकि, ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल पेट दर्द, मतली और कब्ज आदि का कारण बन सकता है।

इसका अलावा गॉल ब्लैडर की पथरी या बाइल डक्ट में रुकावट वाले लोगों को इसकी हाई डोज से बचना चाहिए, क्योंकि हल्दी बाइल प्रोडक्टशन को बिगाड़ सकती है। खाने का सही तरीका: रोजाना खाने में आधा चम्मच हल्दी पर्याप्त है और करक्यूमिन के बेहतर अब्जॉर्प्शन के लिए इसे हमेशा काली मिर्च के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा, जोड़ों और इम्युनिटी के लिए गर्म दूध या घी से बने व्यंजनों में इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा होता है। चिया सीड्स एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, सूखे चिया बीज खाने से पेट फूल सकता है और बिना भिगोए निगलने पर दम घुट सकता है। इनमें मौजूद फाइबर की हाई मात्रा कुछ लोगों में पाचन संबंधी परेशानियां पैदा कर सकती है।