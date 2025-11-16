चिया सीड्स या इसबगोल की भूसी... कौन-से 'सुपरफूड' में है ज्यादा फाइबर; किसे खाने से पाचन रहेगा चकाचक?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, सही खान-पान पर ध्यान देना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से कब्ज और खराब पाचन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए एक्सपर्ट हमेशा फाइबर रिच भोजन लेने की सलाह देते हैं।

फाइबर, हमारे पाचन तंत्र को साफ रखने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है। बाजार में चिया सीड्स और इसबगोल दोनों ही 'सुपरफूड' के रूप में मशहूर हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों 'फाइबर किंग' में से क्या बेहतर है और पाचन को चकाचक रखने के लिए किसे चुनना चाहिए? आइए, इनके पोषण तत्वों और फायदों पर एक नजर डालते हैं।

इसबगोल की भूसी खाएं चिया सीड्स जब बात सिर्फ फाइबर की मात्रा की आती है, तो इसबगोल की भूसी इसमें बाजी मार लेती है। इसबगोल लगभग पूरी तरह से फाइबर ही है, जिसमें अधिकांश मात्रा घुलनशील फाइबर की होती है। घुलनशील फाइबर पानी को सोखकर एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जो मल को नरम करता है और कब्ज में तुरंत राहत दिलाता है।

वहीं, चिया सीड्स भी फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत हैं (Chia Seeds Benefits), लेकिन इसमें घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों का मिश्रण होता है। चिया सीड्स में फाइबर के साथ-साथ प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई जरूरी मिनरल्स भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।

कब्ज से तुरंत राहत के लिए किसे चुनें? अगर आप पुराने या गंभीर कब्ज से तुरंत राहत पाना चाहते हैं, तो इसबगोल की भूसी सबसे अच्छा विकल्प है (Isabgol Benefits)। यह अपनी जेल बनाने की क्षमता के कारण आंतों में मल को आसानी से आगे बढ़ाता है और पेट साफ करता है। इसे अक्सर दस्त की स्थिति में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पेट के अतिरिक्त पानी को सोख लेता है।