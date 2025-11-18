पेट दर्द को न्योता देते हैं ये 5 फूड्स, एसिडिटी से रहते हैं परेशान; तो आज ही करें इन्हें डाइट से बाहर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एसिडिटी को अगर नजरअंदाज किया जाए, तो यह पेट दर्द और अन्य गंभीर परेशानियों का कारण बन सकती है। ऐसे में, आइए आज हम उन 5 फूड्स (Worst Foods For Stomach Pain) के बारे में आपको बताते हैं, जिन्हें आज ही अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए ताकि आपको पेट की तकलीफ से छुटकारा मिल सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मसालेदार और तला-भुना खाना तले-भुने और मसालेदार भोजन में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस फैट को पचाने के लिए पेट को सामान्य से अधिक एसिड बनाना पड़ता है। साथ ही, मिर्च और गरम मसालों में मौजूद रसायन आपके पेट की अंदरूनी परत को परेशान करते हैं, जिससे जलन और दर्द शुरू हो जाता है।

खट्टे फल और टमाटर अंगूर, नींबू, संतरा और टमाटर जैसे खट्टे फल प्राकृतिक रूप से अम्लीय होते हैं। अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की समस्या है, तो ये फल या इनसे बने प्रोडक्ट्स (जैसे टमाटर सॉस, जूस) आपके पेट में एसिड के स्तर को अचानक बढ़ा सकते हैं, जिससे हार्टबर्न और बेचैनी महसूस होने लगती है।

चाय, कॉफी और सोडा सुबह की चाय या कॉफी भले ही आपको ताजगी दे, लेकिन इनमें मौजूद कैफीन आपके पाचन तंत्र के निचले हिस्से को ढीला कर देता है। यह एक तरह का वाल्व होता है जो एसिड को वापस भोजन नली में जाने से रोकता है। जब यह ढीला होता है, तो एसिड ऊपर आ जाता है, जिससे जलन महसूस होती है। इसके अलावा, सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद बुलबुले (कार्बन डाइऑक्साइड) पेट पर दबाव डालते हैं और एसिड को ऊपर धकेलते हैं।

चॉकलेट और पेपरमिंट चॉकलेट और पेपरमिंट दोनों ही एसिडिटी बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। चॉकलेट में फैट और कैफीन दोनों होते हैं, जो पाचन तंत्र के निचले हिस्से को आराम देते हैं। वहीं, पेपरमिंट भी LES को रिलैक्स करके एसिड रिफ्लक्स की समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए, अगर पेट में जलन रहती है, तो इन स्वादिष्ट चीजों से थोड़ी दूरी बनाना ही बेहतर है।