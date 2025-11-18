पेट दर्द को न्योता देते हैं ये 5 फूड्स, एसिडिटी से रहते हैं परेशान; तो आज ही करें इन्हें डाइट से बाहर
अगर आप बार-बार पेट में जलन, खट्टी डकार या एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पेट में एसिड प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है। जी हां, हम जो कुछ भी खाते हैं, उसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। सबसे जरूरी बात कि हमारी डाइट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस समस्या को न्योता देती हैं। आइए जानें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एसिडिटी को अगर नजरअंदाज किया जाए, तो यह पेट दर्द और अन्य गंभीर परेशानियों का कारण बन सकती है। ऐसे में, आइए आज हम उन 5 फूड्स (Worst Foods For Stomach Pain) के बारे में आपको बताते हैं, जिन्हें आज ही अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए ताकि आपको पेट की तकलीफ से छुटकारा मिल सके।
मसालेदार और तला-भुना खाना
तले-भुने और मसालेदार भोजन में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस फैट को पचाने के लिए पेट को सामान्य से अधिक एसिड बनाना पड़ता है। साथ ही, मिर्च और गरम मसालों में मौजूद रसायन आपके पेट की अंदरूनी परत को परेशान करते हैं, जिससे जलन और दर्द शुरू हो जाता है।
खट्टे फल और टमाटर
अंगूर, नींबू, संतरा और टमाटर जैसे खट्टे फल प्राकृतिक रूप से अम्लीय होते हैं। अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की समस्या है, तो ये फल या इनसे बने प्रोडक्ट्स (जैसे टमाटर सॉस, जूस) आपके पेट में एसिड के स्तर को अचानक बढ़ा सकते हैं, जिससे हार्टबर्न और बेचैनी महसूस होने लगती है।
चाय, कॉफी और सोडा
सुबह की चाय या कॉफी भले ही आपको ताजगी दे, लेकिन इनमें मौजूद कैफीन आपके पाचन तंत्र के निचले हिस्से को ढीला कर देता है। यह एक तरह का वाल्व होता है जो एसिड को वापस भोजन नली में जाने से रोकता है। जब यह ढीला होता है, तो एसिड ऊपर आ जाता है, जिससे जलन महसूस होती है। इसके अलावा, सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद बुलबुले (कार्बन डाइऑक्साइड) पेट पर दबाव डालते हैं और एसिड को ऊपर धकेलते हैं।
चॉकलेट और पेपरमिंट
चॉकलेट और पेपरमिंट दोनों ही एसिडिटी बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। चॉकलेट में फैट और कैफीन दोनों होते हैं, जो पाचन तंत्र के निचले हिस्से को आराम देते हैं। वहीं, पेपरमिंट भी LES को रिलैक्स करके एसिड रिफ्लक्स की समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए, अगर पेट में जलन रहती है, तो इन स्वादिष्ट चीजों से थोड़ी दूरी बनाना ही बेहतर है।
प्रोसेस्ड और जंक फूड्स
चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स, बर्गर और पिज्जा जैसे जंक फूड्स में अक्सर अनहेल्दी फैट, नमक और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इन्हें पचाने में पेट को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और इस प्रक्रिया में एसिड का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द की समस्या होने लगती है।
इन 5 चीजों को अपनी डाइट से हटाकर देखें। आपको कुछ ही दिनों में एसिडिटी और पेट दर्द में ज़बरदस्त कमी महसूस होगी। अपने खान-पान में संतुलन लाएं, खूब पानी पिएं और समय पर भोजन करें।
