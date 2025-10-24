पेट फूलने से अक्सर रहते हैं परेशान? ब्लोटिंग को मिनटों में खत्म कर देंगे ये 7 सुपरफूड्स
पेट फूलना या ब्लोटिंग एक अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है, जो अक्सर गैस, खराब डाइजेशन या पानी के रिटेंशन के कारण होती है। यह पेट को भारी, टाइट और बेचैन कर देती है। ये बात और है कि दवाएं राहत देती हैं, लेकिन कुछ नेचुरल फूड्स ऐसे हैं जो सिर्फ 25-30 मिनट में ही ब्लोटिंग को कम कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पेट फूलना या ब्लोटिंग आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आम समस्या बन गई है, जो अक्सर गलत खान-पान, स्ट्रेस, देर से खाना खाने या डाइजेस्टिव सिस्टम की कमजोरी के कारण होती है। इससे पेट भारी, टाइट और असहज महसूस होता है।
वैसे तो इससे दवाओं से तुरंत राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ नेचुरल फूड्स ऐसे हैं जो सिर्फ 25-30 मिनट में ही ब्लोटिंग को कम कर सकते हैं। ये फूड्स न केवल जल्दी असर करते हैं, बल्कि शरीर पर किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट के बिना राहत देते हैं। आइए बिना देर किए जानते हैं ऐसे ही इफेक्टिव फूड्स के बारे में।
पपीता
पपीता एक ट्रॉपिकल फल है जिसमें पपेन नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम पाचन को तेज करता है और आंतों में गैस बनने से रोकता है। पपीता खाने के 20-25 मिनट के भीतर ही पेट हल्का महसूस होने लगता है। इसे सुबह या भोजन के बाद खाएं।
खीरा
खीरे में लगभग 95% पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट करता है और यूरिन के माध्यम से एक्स्ट्रा वॉटर व गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कुकुर्बिटासिन सूजन को कम करता है।
अदरक
अदरक में जिंजरोल और शोगाओल जैसे कंपाउंड होते हैं जो आंतों को शांत करते हैं और गैस की मूवमेंट को बेहतर बनाते हैं। अदरक की चाय या एक छोटा टुकड़ा चबाना 25 मिनट में असर दिखा सकता है।
दही
दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट की गड़बड़ी को ठीक करते हैं और ब्लोटिंग को कंट्रोल करते हैं। खाना खाने के बाद एक कटोरी दही लेना असरदार रहता है।
पुदीना
पुदीना पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और गैस को नेचुरली बाहर निकालने में मदद करता है। पुदीने की चाय या उसकी पत्तियां चबाने से तेजी से राहत मिलती है।
केला
केले में मौजूद पोटैशियम सोडियम को संतुलित करता है और शरीर में पानी की रिटेंशन को कम करता है। यह पाचन को बेहतर बनाकर पेट की भारीपन दूर करता है।
सौंफ
सौंफ में एनेथोल नामक तत्व होता है जो पेट की गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। एक चुटकी सौंफ चबाने या उसका पानी पीने से 20-30 मिनट में ब्लोटिंग कम हो सकती है।
ब्लोटिंग से राहत पाने के लिए हमेशा दवाओं पर निर्भर रहना जरूरी नहीं। ऊपर बताए गए कुछ नेचुरल फूड्स आपके पेट को जल्दी राहत देने में सक्षम हैं। इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करके आप न सिर्फ ब्लोटिंग से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक पेट से जुड़ी समस्याओं से भी बचे रह सकते हैं।
