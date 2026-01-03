सर्दियों में बार-बार हो रहा है यूरिन इन्फेक्शन? तो बचाव के लिए जरूर पढ़ें ये टिप्स
सर्दियों में ठंड और कम पानी पीने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए पर्याप्त पानी पिएं, यूरिन न रोकें, व्यक्तिगत ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम कई मायनों में बेहद खास होता है। सुहाना मौसम और ठंडी हवाएं अक्सर मन को खुश कर देती हैं, लेकिन इस मौसम में कई सारी समस्याएं भी साथ में आती है। इस दौरान गठिया, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याएं और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
साथ ही सर्दियों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) भी आम है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखके आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में कैसे करें यूटीआई से अपना बचाव-
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है UTI का खतरा?
सर्दियों में UTI का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ठंड के कारण शरीर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और शरीर के उन हिस्सों में ज्यादा खून देता है, जहां शरीर को ठंड नहीं लगती, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और शरीर गर्म रहता है।
इसके अलावा ज्यादा प्यास न लगने पर लोग जरूरी मात्रा में पानी भी नहीं पीते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और UTI का खतरा भी बढ़ जाता है।
कैसे करें UTI से अपना बचाव?
- रोज 10 गिलास पानी पिएं: सर्दियों में UTI से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। शरीर में पानी की कमी होने पर UTI का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इससे अपना बचाव करने के लिए दिनभर में करीब 10 गिलास पानी जरूर पिएं।
- ज्यादा देर यूरिन न रोंके: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि ज्यादा देर तक यूरिन न रोंके। जैसे ही आपको पेशाब करने की इच्छा हो, तुरंत यूरिन पास करें।
- पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें: यूटीआई से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए पर्सनल हाइजीन बनाए रखने के लिए टॉयलेट जाने के बाद अपने प्राइवेट एरिया को अच्छी तरह से साफ करना न भूलें।
- कॉटन अंडरवियर पहनें: कॉटन अंडरवियर पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे प्राइनेट एरिया को सूखा रखने में मदद मिलती है। उस हिस्से में बहुत ज्यादा नमी जमा होने से बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे यूटीआई हो सकता है।
- डाइट में शामिल करें विटामिन सी: विटामिन सी से भरपूर फूड्स खाने से इम्युनिटी बढ़ती है और यूरिन का एसिड लेवल बढ़ता है, जिससे इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसके लिए संतरे, कीवी, लाल मिर्च और अंगूर खाएं।
- भरपूर क्रैनबेरी खाएं: यह UTI के लिए एक प्रभावी उपाय है। इस फल में प्रोएन्थोसायनिडिन नाम का केमिकल कंपाउंड भरपूर मात्रा में होता है, जो ई. कोलाई बैक्टीरिया को मूत्राशय से चिपकने से रोकता है और संक्रमण की संभावना को कम करता है।
यह भी पढ़ें- यूरिन में नजर आएं 4 संकेत, तो समझ जाएं ठीक से काम नहीं कर रही है किडनी; तुरंत करवा लें चेकअप
यह भी पढ़ें- सावधान! घंटों रोककर रखते हैं यूरिन? ब्लैडर ही नहीं, किडनी के लिए भी जानलेवा हो सकती है ये 5 आदतें
Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।