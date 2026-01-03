सर्दियों में बार-बार हो रहा है यूरिन इन्फेक्शन? तो बचाव के लिए जरूर पढ़ें ये टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम कई मायनों में बेहद खास होता है। सुहाना मौसम और ठंडी हवाएं अक्सर मन को खुश कर देती हैं, लेकिन इस मौसम में कई सारी समस्याएं भी साथ में आती है। इस दौरान गठिया, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याएं और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

साथ ही सर्दियों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) भी आम है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखके आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में कैसे करें यूटीआई से अपना बचाव- सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है UTI का खतरा? सर्दियों में UTI का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ठंड के कारण शरीर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और शरीर के उन हिस्सों में ज्यादा खून देता है, जहां शरीर को ठंड नहीं लगती, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और शरीर गर्म रहता है।