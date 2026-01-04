Language
    28 साल के युवक का लिवर हुआ पूरी तरह डैमेज, कभी-कभार पीता था शराब; रिपोर्ट देख डॉक्टर भी हैरान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:13 PM (IST)

    क्या आप भी यही मानते हैं कि "कभी-कभार" या थोड़ी मात्रा में शराब पीना सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि लिवर सिर्फ उन्हीं का खराब होता है जो बहुत ज्याद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कभी-कभार जाम छलकाना भी नहीं है सुरक्षित (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि अगर शराब को सीमित मात्रा में पिया जाए, तो यह नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन वडोदरा के एक डॉक्टर द्वारा शेयर किए गए एक मेडिकल केस ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। प्रिवेंटिव और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट डॉ. हर्ष व्यास ने 28 साल के एक युवक का अल्ट्रासाउंड शेयर करते हुए चेतावनी दी है कि कभी-कभार शराब पीना (Occasional Drinking) भी जानलेवा हो सकता है।

    Liver failure in young adults

    (Image Source: Freepik) 

    महज 28 साल की उम्र में लिवर हुआ खराब

    डॉ. व्यास ने अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक 28 साल मरीज के लिवर की अल्ट्रासाउंड इमेज शेयर की। उन्होंने बताया कि यह मरीज खुद को कभी-कभार पीने वाला यानी Occasional Drinker बताता था।

    इमेज शेयर करते हुए डॉक्टर ने कहा, "मेडिकल बैकग्राउंड के लोग इस तस्वीर को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि यह सिरोसिस (Cirrhosis) है।" उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसे पलटा नहीं जा सकता और यह कैंसर से पहले की स्टेज मानी जाती है।

    पेट में पानी भरने से मरीज को था असहनीय दर्द

    डॉक्टर ने खुलासा किया कि मरीज की हालत पहले ही काफी गंभीर हो चुकी थी। अल्ट्रासाउंड में साफ दिखाई दे रहा था कि मरीज के पेट में जरूरत से ज्यादा लिक्विड जमा हो गया था, जिसे मेडिकल भाषा में असाइटिस कहा जाता है। इसी कारण मरीज को बहुत दर्द हो रहा था।

    डॉ. व्यास ने बताया, "मरीज की मां ने मुझसे पूछा, 'डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना?' लेकिन मरीज और मैं, दोनों ही यह समझ चुके थे कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है और बीमारी बहुत आगे बढ़ गई है।"

    28 Year Old Liver Failure Shocking Report

    (Image Source: AI-Generated

    लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय

    डॉक्टर व्यास के अनुसार, ऐसे मामलों में इलाज के विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, "मैं उसकी मां को क्या जवाब दूं? यह एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती और ऐसे मामलों में अब लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचा है।"

    उन्होंने लोगों से शराब के प्रति अपने नजरिए को बदलने की अपील की और कहा कि हमें इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।

    धीमा जहर है शराब 

    डॉ. व्यास ने एक बहुत ही जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप नियमित रूप से शराब पीते हैं और आपको अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुरक्षित हैं।

    उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "इसका मतलब सिर्फ यह है कि जहर ने अभी तक अपना असर नहीं दिखाया है। याद रखें, आप जहर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते।"

