28 साल के युवक का लिवर हुआ पूरी तरह डैमेज, कभी-कभार पीता था शराब; रिपोर्ट देख डॉक्टर भी हैरान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि अगर शराब को सीमित मात्रा में पिया जाए, तो यह नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन वडोदरा के एक डॉक्टर द्वारा शेयर किए गए एक मेडिकल केस ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। प्रिवेंटिव और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट डॉ. हर्ष व्यास ने 28 साल के एक युवक का अल्ट्रासाउंड शेयर करते हुए चेतावनी दी है कि कभी-कभार शराब पीना (Occasional Drinking) भी जानलेवा हो सकता है।

(Image Source: Freepik) महज 28 साल की उम्र में लिवर हुआ खराब डॉ. व्यास ने अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक 28 साल मरीज के लिवर की अल्ट्रासाउंड इमेज शेयर की। उन्होंने बताया कि यह मरीज खुद को कभी-कभार पीने वाला यानी Occasional Drinker बताता था।

इमेज शेयर करते हुए डॉक्टर ने कहा, "मेडिकल बैकग्राउंड के लोग इस तस्वीर को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि यह सिरोसिस (Cirrhosis) है।" उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसे पलटा नहीं जा सकता और यह कैंसर से पहले की स्टेज मानी जाती है।

View this post on Instagram A post shared by Dr Harsh Vyas MBBS , DNB(Radio Diagnosis) (@runningradiologist) पेट में पानी भरने से मरीज को था असहनीय दर्द डॉक्टर ने खुलासा किया कि मरीज की हालत पहले ही काफी गंभीर हो चुकी थी। अल्ट्रासाउंड में साफ दिखाई दे रहा था कि मरीज के पेट में जरूरत से ज्यादा लिक्विड जमा हो गया था, जिसे मेडिकल भाषा में असाइटिस कहा जाता है। इसी कारण मरीज को बहुत दर्द हो रहा था। डॉ. व्यास ने बताया, "मरीज की मां ने मुझसे पूछा, 'डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना?' लेकिन मरीज और मैं, दोनों ही यह समझ चुके थे कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है और बीमारी बहुत आगे बढ़ गई है।"

(Image Source: AI-Generated) लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय डॉक्टर व्यास के अनुसार, ऐसे मामलों में इलाज के विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, "मैं उसकी मां को क्या जवाब दूं? यह एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती और ऐसे मामलों में अब लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचा है।"