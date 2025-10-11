दोबारा गर्म करने पर 'धीमा जहर' बन जाता है तेल, डॉक्टर बोले- "शरीर में कर सकता है ये खतरनाक बदलाव"
क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी-सी आदत आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की तरफ धकेल सकती है? जी हां, सही पढ़ा आपने! हम बात कर रहे हैं खाना पकाने वाले तेल के दोबारा इस्तेमाल की। दरअसल, जिस तेल में आप एक बार खाना बना लेते हैं, उसे दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में होने वाली एक छोटी-सी चूक आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के करीब ला सकती है? वो गलती है खाना बनाने के बाद बचे हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल करना (Reheating Cooking Oil)। हम अक्सर ऐसा करते हैं, यह सोचकर कि तेल बर्बाद नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? जिस तेल को हम बेकार समझकर बार-बार गर्म करते हैं, वह असल में हमारे शरीर में जहर घोल रहा होता है। आइए डॉक्टर तरंग कृष्णा से समझते हैं इस बारे में।
View this post on Instagram
दोबारा गर्म करने पर तेल क्यों बन जाता है जहर?
जब हम तेल को बार-बार गर्म करते हैं, तो उसमें कुछ जहरीले तत्व (Toxic Compounds) और फ्री रेडिकल्स निकलने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स सीधे हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बार-बार गर्म होने से तेल में एल्डिहाइड्स (Aldehydes) और पीएच (pH) जैसे रसायन भी बन जाते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें शरीर में कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है।
जरा संभलकर खाएं स्ट्रीट फूड
डॉक्टर तरंग कृष्णा के मुताबिक एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारत में कई स्ट्रीट फूड बेचने वाले दुकानदार एक ही तेल को 4-5 बार तक इस्तेमाल करते हैं। उनके यहां से लिए गए तेल के नमूनों में जहरीले तत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों से भी दो गुना ज्यादा पाए गए थे।
ऐसे में, अब सवाल यह है कि हम क्या करें?
- हमेशा ताजे तेल का इस्तेमाल करें: एक बार इस्तेमाल किए हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से बचें।
- सरसों का तेल और मूंगफली का तेल जैसे हेल्दी ऑप्शन्स चुनें: ये तेल सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं।
- ऑलिव ऑयल का सही इस्तेमाल करें: खाना पकाने के लिए पोमेस जैतून का तेल इस्तेमाल न करें। इसकी जगह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि इसे तलने के लिए नहीं, बल्कि सलाद या हल्की-फुल्की ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- तले हुए खाने की जगह बेक और स्टीम किए हुए ऑप्शन चुनें: अपनी डाइट में तले हुए खाने की मात्रा कम करें और इसकी जगह बेक और स्टीम किए हुए खाने को शामिल करें।
- देसी घी का इस्तेमाल करें: अगर हो सके तो खाना बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करें। इसे सबसे सेफ और हेल्दी ऑप्शन माना जाता है।
यह भी पढ़ें- आप जो 'तेल' खा रहे हैं क्या वह वाकई हेल्दी है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी में खुले कई बड़े राज!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।