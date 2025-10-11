दोबारा गर्म करने पर 'धीमा जहर' बन जाता है तेल, डॉक्टर बोले- "शरीर में कर सकता है ये खतरनाक बदलाव"

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में होने वाली एक छोटी-सी चूक आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के करीब ला सकती है? वो गलती है खाना बनाने के बाद बचे हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल करना (Reheating Cooking Oil)। हम अक्सर ऐसा करते हैं, यह सोचकर कि तेल बर्बाद नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? जिस तेल को हम बेकार समझकर बार-बार गर्म करते हैं, वह असल में हमारे शरीर में जहर घोल रहा होता है। आइए डॉक्टर तरंग कृष्णा से समझते हैं इस बारे में।

दोबारा गर्म करने पर तेल क्यों बन जाता है जहर?

जब हम तेल को बार-बार गर्म करते हैं, तो उसमें कुछ जहरीले तत्व (Toxic Compounds) और फ्री रेडिकल्स निकलने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स सीधे हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बार-बार गर्म होने से तेल में एल्डिहाइड्स (Aldehydes) और पीएच (pH) जैसे रसायन भी बन जाते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें शरीर में कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है।

जरा संभलकर खाएं स्ट्रीट फूड

डॉक्टर तरंग कृष्णा के मुताबिक एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारत में कई स्ट्रीट फूड बेचने वाले दुकानदार एक ही तेल को 4-5 बार तक इस्तेमाल करते हैं। उनके यहां से लिए गए तेल के नमूनों में जहरीले तत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों से भी दो गुना ज्यादा पाए गए थे।