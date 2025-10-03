लंबे समय तक रहना है हेल्दी और फिट, तो उम्र और जेंडर के हिसाब से जानें रोज कितने पुशअप्स लगाना है सही

जब भी पुशअप करने की बात आती है सबसे पहला सवाल यही जेहन में आता है कि कितने पुशअप करना मेरे लिए हेल्दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर उम्र के लोगों को पुशअप करने से पहले अपनी उम्र और जेंडर का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अपनी जोड़ों की हेल्थ का भी।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भले ही आपको ऐसा महसूस हो कि पुशअप तो एक बेसिक एक्सरसाइज है और यह सिर्फ अपर आर्म और चेस्ट को ही मजबूती देता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर सही तरीके से पुशअप्स किए जाएं तो इसमें आपकी बॉडी के सभी मसल्स इस्तेमाल होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, यह मुफ्त भी है। पुशअप की संख्या आपकी उम्र, जेंडर, ट्रेनिंग और आपके जॉइंट हेल्थ पर निर्भर करती है। आइए इस आर्टिकल में पुशअप से जुड़े आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पुशअप करने से इन मसल्स को मिलती है मजबूती छाती

आर्म्स

पेट

हिप्स

पैर ये मिलते हैं फायदे कैलोरी बर्न होती है

कंधा और कमर का इंजरी से बचाव होता है

बैलेंस और पॉश्चर बेहतर होता है

शरीर का लचीलापन बढ़ता है

खेल और उससे जुड़ी एक्टिविटी में आप बेहतर कर पाते हैं जितनी उम्र उतने पुशअप्स अगर कोई हेल्दी पुरुष अपने 20-25 साल की उम्र में है तो वो 20-30 पुशअप कर सकता है, वहीं इसी एज ग्रुप की फीमेल 15-20 पुशअप कर सकती हैं। इतना ही नहीं, उम्र बढ़ने के साथ पुशअप की संख्या अपने आप कम होने लगती है। ऐसा सिर्फ जॉइंट की क्षमता में कमी की वजह से नहीं है, बल्कि मसल लॉस भी इसका कारण है।

जब कर रहे हों शुरुआत अगर आपने अभी-अभी पुशअप करने की शुरुआत की है और आपको इसे करना मुश्किल लग रहा है तो आप दीवार के सहारे पुशअप करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखें। आपके पैर दीवार से थोड़ी दूरी पर होने चाहिए। इससे आपके शरीर का वजन कम से कम इस्तेमाल होगा। अब अपने दोनों हाथों से दीवार के सहारे पुश करने की कोशिश करें।