दीवाली की दावत के बाद 5 दिनों के Magic Diet Plan से घटाएं बढ़ा हुआ वजन, वापस पाएं मिलेगा
दिवाली के त्योहार में अक्सर लोग अपनी डाइट से समझौता कर लेते हैं, जिससे वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए, यहां 5 दिनों का एक आसान डाइट प्लान दिया गया है। इस डाइट प्लान में नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का खाना शामिल है, जिसमें पालक, केला, क्विनोआ, चना, ओट्स, ब्राउन राइस, और विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। यह डाइट प्लान वजन को कम करने में मदद कर सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार यानी चारों तरफ रोशनी और ढेर सारा खाना। त्योहार के दौरान अक्सर घर पर कई तरह के व्यंजन और पकवान बनते हैं, जिसे नजरअंदाज कर पाना कई लोगों के मुश्किल होता है और इसी वजह से अक्सर लोग दीवाली के मौके पर अपनी डाइट को अनदेखा कर ओवरईटिंग कर लेते हैं।
दीवाली या किसी भी अन्य त्योहार के दौरान बनने वाले पकवान खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं, जिन्हें खाए बिना रहना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में ढेर सारी मिठाई और खूब सारा तला-गला खाने की वजह से वजन बढ़ जाता है, जिसे फिर कम करना एक मुश्किल टास्क बन जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे डाइट प्लान के बारे में, जिससे दीवाली के बाद बढ़ा अपना वजन कम करने में आपको मदद मिल सकती है।
पहले दिन फॉलो करें ये डाइट
दीवाली या फेस्टिल सीजन के बाद अपनी वेट लॉस जर्नी के पहले दिन की शुरुआत हाइड्रेशन और हरी सब्जियों के साथ करें। इसके लिए आप अपने नाश्ता, लंच और डिनर के लिए नीचे की गई डाइट फॉलो कर सकते हैं।
- नाश्ता: पालक-केला और चिया की स्मूदी
- दोपहर का खाना: लंच में क्विनोआ चना सलाद खा सकते हैं
- शाम का नाश्ता: शाम की हल्की भूख के लिए पुदीना-खीरे का पानी और भुने हुए मखाने खाएं
- रात का खाना: उबली हुई सब्जियों के साथ मूंग दाल का सूप
दूसरे दिन की डाइट
वजन घटाने की अपनी कोशिश के दूसरे दिन आप डाइट में कुछ बदलाव के साथ अपने मील में नीचे दिए फूड्स को शामिल कर सकते हैं-
- नाश्ता: छाछ और बादाम के साथ ओट्स चीला
- दोपहर का भोजन: सलाद के साथ ब्राउन राइस और सांबर
- शाम का नाश्ता: ग्रीन टी, फ्रूट्स और सीड्स
- रात का खाना: मशरूम के साथ कद्दू का सूप
तीसरे दिन के लिए डाइट
तीसरे दिन के मील के लिए आप नीचे दिए फूड्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं।
- नाश्ता: सेब के साथ क्विनोआ का उपमा खा सकते हैं
- दोपहर का भोजन: लंच के लिए उबली हुई सब्जियों के साथ खिचड़ी
- शाम का नाश्ता: शाम के स्नैक्स के तौर पर अनार और काला चना चाट ले सकते हैं
- रात का खाना: डिनर में आप ग्रिल्ड पनीर और मिक्स सब्जियां ले सकते हैं
चौथे दिन की डाइट
वेट लॉस जर्नी के तीसरे दिन आप अपनी डाइट में सीड्स, हरी सब्जियां और अनाज शामिल कर सकते हैं। चौथे दिन के लिए डाइट प्लान कुछ ऐसा होगा-
- नाश्ता: पालक, पुदीना, आंवला और चिया बीज से बनी स्मूदी
- दोपहर का भोजन: ऐमारैंथ या चौलाई करी और दही के साथ क्विनोआ
- शाम का नाश्ता: आंवला और बाजरे का मिश्रण
- रात का खाना: टमाटर की चटनी के साथ एग डोसा
दिन 5 के लिए डाइट
वेट लॉस के लिए पांचने दिन नीचे दिए डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं और पांच दिन के इस डाइट प्लान को लगातार फॉलो करने से दीवाली के बाद बढ़े वजन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
- नाश्ता: पुदीने की चटनी के साथ मूंग दाल का चीला
- दोपहर का भोजन: मेथी की सब्जी और चने की चटनी के साथ ज्वार की रोटी
- नाश्ता: भुने चने और लेमन टी
- रात का खाना: सोया चंक्स और सब्जियों के साथ साबूदाना उपमा
यह भी पढ़ें- हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं वेट लॉस, तो सुबह के समय पिएं इन 6 सब्जियों का जूस
Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।