Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीवाली की मिठाइयों ने बढ़ा दिया है वजन, तो तेजी से वेट लॉस के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    त्योहार का असली मजा खान-पान से ही आता है। दीवाली का भी ऐसा ही मौका होता है, जब दोस्तों और परिवारजनों के साथ मिलकर दीप जलाते हैं और तरह-तरह के पकवानों का आनंद लेते हैं। ऐसे में अक्सर वजन बढ़ने की समस्या हो जाती है। अगर आप भी दीवाली के बाद वजन कम (Weight Loss) करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    त्योहार के बाद तेजी से वजन कम करने के लिए टिप्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट व्यंजनों का त्योहार है। मिठाइयों, नमकीन और तले-भुने पकवानों के इस दौर में वजन का बढ़ना एक आम समस्या है। ज्यादा मीठा और तेल वाला खाना खाने के कारण वजन बढ़ने (Weight Gain During Festivals) लगता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है! 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप भी दीवाली के त्योहार के बाद अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम आपके साथ वेट लॉस के लिए 5 असरदार टिप्स (Weight Loss Tips) शेयर कर रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं।

    हाइड्रेशन है सबसे जरूरी

    दीवाली के दौरान शरीर में शुगर और नमक की मात्रा बढ़ जाती है। सबसे पहला और आसान कदम है खूब पानी पीना। दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं। गुनगुना पानी और ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप नींबू पानी, नारियल पानी, हर्बल टी भी ले सकते हैं। यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और पाचन में सुधार करने में मदद करेगा। भोजन से आधे घंटे पहले एक गिलास पानी पीने से आप जरूरत से ज्यादा खाने से बच जाएंगे।

    डाइट पर दें खास ध्यान

    यह समझना जरूरी है कि वजन कम करने का मतलब भूखा रहना नहीं है। अचानक से खाना बंद कर देना या क्रैश डाइट लेना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसकी जगह, अपनी डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करें।

    • फाइबर बढ़ाएं- ताजी हरी सब्जियां, सलाद, फल और साबुत अनाज खाएं। ये पेट भरा होने का अहसास दिलाएंगे और कैलोरी कम होंगी।
    • प्रोटीन को दें प्राथमिकता- दालें, अंकुरित अनाज, दही, पनीर, चिकन और फिश खाएं। प्रोटीन पाचन में ज्यादा समय लेता है, जिससे भूख कम लगती है।
    • शुगर और प्रोसेस्ड फूड से तौबा करें- मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद जूस और मैदे से बनी चीजों से पूरी तरह परहेज करें।
    weight Loss Tips (4)

    नियमित एक्सरसाइज है जरूरी

    वजन कम करने के लिए डाइट के साथ-साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। रोजाना कम से कम 45 मिनट की सैर शुरू करें। इसके अलावा, दौड़ना, साइकिल चलाना, स्विमिंग, रस्सी कूदना या योगासन भी बहुत फायदेमंद हैं। योग में कपालभाति प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और पेट की चर्बी कम करने वाले आसन खासतौर से फायदेमंद हैं।

    नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट को न करें नजरअंदाज

    कम सोना और तनाव लेना भी वजन बढ़ने के बड़े कारण हैं। नींद पूरी न होने से शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं। रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है। साथ ही, तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें या कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। तनाव कम होगा तो आप अनहेल्दी स्नैकिंग से भी बचे रहेंगे।

    रियलिस्टिक गोल सेट करें और ट्रैक करें

    वजन कम करने की प्रक्रिया में धैर्य रखना जरूरी। एक हफ्ते में 5 किलो वजन कम करने का टारगेट सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक हफ्ते में आधा या एक किलो वजन कम करना एक हेल्दी गोल है। अपने खान-पान और एक्सरसाइज को एक डायरी में नोट करें। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा।

    यह भी पढ़ें- रोज सुबह 15 दिनों तक खाली पेट पिएं मेथी का पानी, शरीर में दिखेंगे 7 कमाल के बदलाव

    यह भी पढ़ें- 14 दिनों तक लगातार दो चम्मच चिया सीड्स खाने से मिलेंगे 7 जबरदस्त फायदे! डायबिटीज भी होगी कंट्रोल

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।