Navratri 2025: यहां पढ़ें नवरात्र का उपवास खोलते समय क्या करें और क्या न करें

नवरात्र की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करके भक्तजन अपना उपवास खोलते हैं। आठ दिनों तक फलाहार करने के बाद उपवास (Navratri Fasting Tips) खोलकर अनाज खाया जाता है। ऐसे में अक्सर लोग अपना व्रत पूड़ी या मसालेदार सब्जी खाकर खोलते हैं। लेकिन क्या यह सही है? आइए जानें व्रत खोलते समय क्या करें और क्या नहीं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) में कई लोग नौ दिनों का उपवास करते हैं। इस दौरान अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन के बाद अपना उपवास खोलते हैं। लंबे समय तक सिर्फ फलाहार करने के बाद व्रत खोलते समय खाने-पीने का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वरना यह सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

जी हां, कई दिनों के फलाहार के बाद अचानक खाना खाना आपके पाचन पर दबाव डाल सकता है और सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि उपवास के बाद क्या करें और क्या नहीं (Do's and Don'ts of Fasting)। आइए जानें इस बारे में।

क्या करें? हल्का और आसानी से पचने वाला खाना- उपवास खोलने के लिए हल्का खाना चुनें। फल, छाछ, दही, या मूंग की दाल की खिचड़ी जैसे आसानी से पचने वाले फूड्स से शुरुआत करें। इससे पाचन तंत्र धीरे-धीरे एक्टिव होता है।

लिक्विड पर ध्यान दें- नारियल पानी, ताजे फलों का रस, सूप, या छाछ जैसी चीजें शरीर को हाइड्रेट करते हैं और पाचन में मदद करते हैं।

छोटे और नियमित अंतराल पर खाना खाएं- एक बार में ज्यादा खाना खाने के बजाय 2-3 घंटे के अंतराल पर छोटे-छोटे मील्स लें। इससे मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है।

उबला हुआ या भाप में बना खाना खाएं- तले हुए या हैवी खाने की जगह उबले आलू, शकरकंद, या भाप में बनी सब्जियां खाएं।

प्रोबायोटिक्स लें- दही या छाछ जैसे प्रोबायोटिक से भरपूर फूड्स पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। क्या न करें? तेल या मसालेदार खाना तुरंत न खाएं- उपवास के बाद तला हुआ या ज्यादा मसालेदार खाना पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे एसिडिटी या अपच की समस्या हो सकती है।

ज्यादा मीठे या प्रोसेस्ड फूड से बचें- मीठी चीजें ज्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे व्यंजनों से परहेज करें।

ज्यादा प्रोटीन या नॉन-वेज न लें- उपवास के तुरंत बाद नॉन-वेज या ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खाना पाचन तंत्र के लिए मुश्किल हो सकता है।

कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहें- चाय, कॉफी, या कोल्ड ड्रिंक्स पेट में गैस और एसिडिटी पैदा कर सकते हैं। इनके बजाय जूस या नारियल पानी पिएं।

जल्दबाजी में न खाएं- उपवास खोलते समय खाने को अच्छी तरह चबाकर और आराम से खाएं। जल्दबाजी में खाने से पेट दर्द या बेचैनी हो सकती है।