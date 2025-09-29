Navratri 2025: कन्या पूजन के लिए ऐसे बनाएं हलवा और चने का प्रसाद, इस आसान तरीके से झटपट करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के नौ दिनों तक देवी की पूजा आराधना की जाती है। इसके अंतिम दिनों अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन (Kanya Pujan 2025) का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि छोटी कन्याएं देवी का रूप होती हैं। इसलिए नवरात्र का व्रत पूरा करने के लिए कन्याओं को भोग लगाकर माता का आशीर्वाद लिया जाता है।

कन्या पूजन के लिए छोटी-छोटी कन्याओं के पैर धोए जाते हैं, उन्हें टीका लगाया जाता है और पूरी, हलवा और चने का प्रसाद परोसा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना हलवा और चने के कन्या पूजन का भोग अधूरा होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी के मौके पर कन्या पूजन कर रहे हैं, तो यहां पढ़ें प्रसाद के लिए हलवा और चने बनाने की आसान रेसिपी (Ashtami Navami Prasad Recipe)। इस रेसिपी से न सिर्फ प्रसाद स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि जल्दी भी तैयार हो जाएगा। आइए जानें।