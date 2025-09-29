Navratri 2025: कन्या पूजन के लिए ऐसे बनाएं हलवा और चने का प्रसाद, इस आसान तरीके से झटपट करें तैयार
नवरात्र के अंतिम दिनों में यानी अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्र का व्रत अधूरा माना जाता है। इसमें छोटी कन्याओं को पूड़ी हलवा और चने का भोग (Kanya Pujan Bhog Recipe) लगाया जाता है। अगर आप भी कन्या पूजन कर रहे हैं तो यहां पढ़ें टेस्टी हलवा-चने बनाने की रेसिपी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के नौ दिनों तक देवी की पूजा आराधना की जाती है। इसके अंतिम दिनों अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन (Kanya Pujan 2025) का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि छोटी कन्याएं देवी का रूप होती हैं। इसलिए नवरात्र का व्रत पूरा करने के लिए कन्याओं को भोग लगाकर माता का आशीर्वाद लिया जाता है।
कन्या पूजन के लिए छोटी-छोटी कन्याओं के पैर धोए जाते हैं, उन्हें टीका लगाया जाता है और पूरी, हलवा और चने का प्रसाद परोसा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना हलवा और चने के कन्या पूजन का भोग अधूरा होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी के मौके पर कन्या पूजन कर रहे हैं, तो यहां पढ़ें प्रसाद के लिए हलवा और चने बनाने की आसान रेसिपी (Ashtami Navami Prasad Recipe)। इस रेसिपी से न सिर्फ प्रसाद स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि जल्दी भी तैयार हो जाएगा। आइए जानें।
सूजी का हलवा बनाने की विधि
सामग्री:
- सूजी- 1 कप
- शुद्ध देसी घी- ½ कप
- चीनी- 1 कप
- पानी- 3 कप
- इलायची पाउडर- ½ चम्मच
- काजू, बादाम और किशमिश- गार्निश करने के लिए
विधि:
- सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें सूजी डालकर मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रहे कि सूजी जलने न पाए।
- अब एक अलग बर्तन में पानी उबालें और उसमें चीनी डालकर घोल तैयार कर लें।
- अब इस चाशनी वाले पानी को धीरे-धीरे भुनी हुई सूजी में डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न बनें।
- जब हलवा गाढ़ा हो जाए, तो उसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- स्वादिष्ट सूजी का हलवा प्रसाद के लिए तैयार है।
काले चने बनाने की विधि
सामग्री:
- काले चने- 1 कप (रातभर भिगोए हुए)
- नमक- स्वादानुसार
- हल्दी पाउडर- ½ चम्मच
- हरा धनिया- सजावट के लिए
- अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट- 1 चम्मच
- जीरा- ½ चम्मच
- तेल- 1 चम्मच
विधि:
- भीगे हुए चनों को प्रेशर कुकर में नमक और हल्दी डालकर उबाल लें।
- अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करें, उसमें जीरा डालें और अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट भून लें।
- अब इसमें उबले हुए चने डालकर अच्छे से मिलाएं और 5-7 मिनट धीमी आंच पर पकने दें।
- ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करें।
- काले चने प्रसाद के लिए तैयार हैं।
