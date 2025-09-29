Language
    Navratri 2025: कन्या पूजन में दें ये 5 तरह के गिफ्ट्स, बच्चियों के चेहरे पर आ जाएगी बड़ी-सी मुस्कान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:58 PM (IST)

    नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और कन्या पूजन का शुभ भी करीब है। इस दिन छोटी बच्चियों को देवी दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद के साथ कुछ खास तोहफे भी दिए जाते हैं। अगर आप इस बार कन्याओं को कुछ ऐसे गिफ्ट्स देना चाहते हैं जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला दे तो इन 5 आइडियाज को अपना सकते हैं।

    कन्या पूजन पर बच्चियों का दिल जीत लेंगे ये 5 तरह के तोहफे (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कन्या पूजन के लिए घर आने वाली छोटी-छोटी बच्चियां साक्षात देवी दुर्गा का रूप होती हैं, जिनकी पूजा करके हम 9 दिनों की तपस्या को सफल बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इन मासूम चेहरों पर खुशी लाने का एक खूबसूरत मौका भी है।

    इस बार कन्याओं को सिर्फ प्रसाद और दक्षिणा देकर विदा न करें, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा खास तोहफा दें जो उनके चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कान ला दे। कुछ ऐसा जो उन्हें हमेशा याद रहे। दरअसल, हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे खास गिफ्ट आइडियाज (Kanya Pujan Gifts), जो न सिर्फ यूजफुल हैं बल्कि दिल को छू लेने वाले भी हैं।

    रंग-बिरंगी स्टेशनरी किट

    बच्चों को स्कूल और पढ़ाई से जुड़ी चीजें बहुत पसंद आती हैं। आप कन्याओं को एक छोटी सी स्टेशनरी किट दे सकते हैं जिसमें रंग-बिरंगी पेंसिलें, रबड़, शार्पनर, क्रेयॉन या एक प्यारी-सी डायरी हो। आजकल बाजार में कार्टून कैरेक्टर्स वाले पेंसिल पाउच भी मिलते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। यह गिफ्ट उनके लिए यूजफुल भी होगा और उनकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देगा।

    फैंसी हेयर एक्सेसरीज

    छोटी बच्चियों को सजना-संवरना बहुत भाता है। आप उन्हें सुंदर हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स या कलरफुल रबर बैंड्स का एक सेट गिफ्ट कर सकते हैं। यह गिफ्ट उन्हें खुशी देगा और वे इसे अपने दोस्तों को भी दिखा सकेंगी। यह एक ऐसा तोहफा है जो वे रोज इस्तेमाल कर सकती हैं।

    छोटी गुल्लक

    यह एक बहुत ही अलग और फायदेमंद गिफ्ट है। छोटी-छोटी गुल्लक देने से आप बच्चों को पैसे बचाने की अच्छी आदत सिखा सकते हैं। आजकल बाजार में यूनिकॉर्न, कार्टून या एनिमल शेप में कई तरह की क्यूट गुल्लक मिलती हैं, जो बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं। यह गिफ्ट न केवल उनके लिए मजेदार होगा, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए एक अच्छी सीख भी देगा।

    छोटा-सा स्कूल या शॉपिंग बैग

    आजकल छोटे-छोटे स्लिंग बैग्स या बैग पाउच काफी चलन में हैं। आप बच्चियों को छोटे और स्टाइलिश पर्स या बैग दे सकते हैं। वे इन बैग्स को स्कूल ले जा सकती हैं या अपने खिलौने और टॉफियां रख सकती हैं। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और क्यूट गिफ्ट है जो उन्हें बहुत पसंद आएगा।

    क्यूट सा लंच बॉक्स

    यह गिफ्ट बच्चियों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। आप उन्हें कार्टून कैरेक्टर्स या उनके पसंदीदा रंग वाला एक सुंदर सा लंच बॉक्स या टिफिन बॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं। यह गिफ्ट न सिर्फ उन्हें स्कूल में खाना ले जाने के लिए मोटिवेट करेगा, बल्कि उन्हें हर बार आपके दिए तोहफे की याद भी दिलाएगा।

