Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ठंड में भूलकर भी न करें ये गलतियां! आयुष मंत्रालय ने बताया फिट रहने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    गिरता पारा और ठंडी हवाएं आपकी सेहत बिगाड़ न दें, इसके लिए आयुष मंत्रालय ने खास विंटर गाइडलाइंस जारी की हैं। इस मौसम में शरीर में ताकत और गर्माहट बनाए ...और पढ़ें

    Hero Image

    आयुष मंत्रालय ने विंटर गाइडलाइंस जारी की (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे उत्तर भारत में पारा गिर रहा है और ठंडी हवाओं का सितम बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे शरीर की चुनौतियां भी दोगुनी हो गई हैं। सर्दियों का यह मौसम हर किसी को बहुत पसंद होता है, लेकिन इन दिनों सर्दी-खांसी, जोड़ों में जकड़न और वायरल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हम अक्सर  ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन इस मौसम में सुस्ती बढ़ने की वजह से लोग अपने खानपान को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) ने सर्दियों के लिए कुछ विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को फिट और हेल्दी रख सकते हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Ministry of Ayush (@ministryofayush)

    सर्दियों में क्या करें?

    ठंड में मीठा, खट्टा और नमकीन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आयुर्वेद के अनुसार, सर्दियों में मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।

    दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

    सर्दियों में शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए दूध, दही और घी जैसी चीजों को खाने में एड करें। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ठंड से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं।

    तेल मालिश को बनाएं रूटीन

    oil massage in winter

    (Picture Credit - Canva)

    इन दिनों सरसों या तिल के तेल से मालिश करने से शरीर गर्म रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है।

    भारी और पौष्टिक भोजन करें

    सर्दियों में शरीर को ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, इसलिए हल्का नहीं, बल्कि पौष्टिक और संतुलित भोजन करें।

    शहद और गुनगुना पानी पिएं

    सुबह गुनगुने पानी के साथ शहद लेने से पाचन बेहतर होता है और शरीर डिटॉक्स रहता है। यह इम्युनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है

    एक्सरसाइज और भाप लें

    exercise and steam in winter

    (Picture Credit - Canva)

    सर्दी के मौसम में शरीर को एक्टिव रखने के लिए रोज सुबह एक्सरसाइज जरूर करें। वहीं, भाप लेने से सर्दी-जुकाम से राहत मिलती है।

    सर्दियों में क्या न करें?

    • ठंड में तीखा खाना न खाएं।  
    • ठंडा पानी पीने से बचें।
    • भूलकर भी न रखें व्रत।
    • ठंडे वातावरण में ज्यादा देर न रहें।

    यह भी पढ़ें - महंगी व्हिस्की हो या देसी दारू, रोज का 'एक पेग' भी नहीं है सेफ; 50% तक बढ़ जाता है Oral Cancer का खतरा

    यह भी पढ़ें - सर्दियों में रात को सोने से पहले नाभि में डालें 2 बूंद सरसों का तेल, सेहत में होंगे ये 5 बदलाव