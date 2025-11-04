आम नहीं है बॉडी टेम्परेचर का सामान्य से कम होना, 4 कंडीशन हो सकती हैं वजह; तुरंत हो जाए सावधान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा कम होना हमेशा ही चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि यह कई बार फैट लॉस और रूखी त्वचा की वजह से भी होता है। आपकी उम्र, आपका जेंडर और दिन का पहर भी आपके शरीर के तापमान में बदलाव करता है। लेकिन सामान्य से बेहद कम तापमान का बने रहना कुछ खास समस्याओं की वजह से भी हो सकता है। आइए जानते हैं वो समस्याएं कौन-सी हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है।

ये हो सकती है वजहें हाइपोथर्मिया बॉडी टेम्परेचर से पता चलता है कि शरीर में बनने वाली हीट और खर्च होने वाली हीट के बीच संतुलन बना हुआ है या नहीं। लंबे समय तक ठंडे वातावरण में रहने से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बाहर निकल जाती है और हाइपोथर्मिया होने का खतरा बढ़ जाता है। नवजात बच्चों और बुजुर्गों में ऐसे होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका शरीर बॉडी टेम्परेचर को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर बेहद कम हो गया है, तो उस स्थिति में ये उपाय कर सकते हैं:

तुरंत ही ठंडे माहौल से बाहर ले आएं

अगर कपड़े गीले हैं, तो तुरंत बदलें

दो-तीन कंबल ओढ़ा दें

गरम चीजें पीने को दें

सीधे हीट देने से बचें, जैसे गरम पानी से तुरंत नहलाना नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर ब्रेन का हिस्सा हाइपोथेलेमस आपके शरीर में तापमान संतुलन का संदेश पूरे शरीर तक पहुंचाता है। नर्वस सिस्टम में समस्या पैदा होने पर टेम्परेचर नियंत्रण या फिर ठंड के बाहरी स्रोतों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया करने की क्षमता में रुकावट आती है। ऐसा होने से शरीर का तापमान लो होने लगता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में शामिल है: