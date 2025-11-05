Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमर दर्द और मोटापे की होगी छुट्टी, बस रोज करें त्रिकोणासन; दूर होंगी सभी परेशानियां

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    त्रिकोणासन को पूरे शरीर के लिए सबसे बेस्ट योगासन माना जाता है, क्योंकि यह शरीर के कई हिस्सों पर एक साथ काम करता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, कमर और पेट की चर्बी को घटाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और पाचन क्रिया को सुधारता है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर सुडौल, और एनर्जेटिक बनता है। हर उम्र वर्ग के लोग इसे आसानी से कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    त्रिकोणासनन से सेहत को मिलेंगे फायदे अनेक (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में फिट, फुर्तीला और टोन्ड शरीर पाना हर किसी की चाहत होती है। ऐसे में योगासन एक ऐसा माध्यम है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सही रखता है। त्रिकोणासन यानी एक ऐसा योगासन है जिसे पूरे शरीर के लिए सबसे इफेक्टिव और लाभकारी माना गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह आसन सरल, संतुलित और सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। इसका नियमित अभ्यास शरीर को फ्लेक्सिबल, टोन्ड और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है। यहां त्रिकोणासन को पूरे शरीर के लिए सबसे बेस्ट योग क्यों कहा गया है, इसकी जानकारी दी गई है, तो आइए जानतें हैं- 

    शरीर को बनाता है लचीला और मजबूत

    त्रिकोणासन करते समय पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, विशेषकर पैरों, जांघों, कमर, बाजुओं और पीठ की। यह लचीलापन बढ़ाने के साथ ही मांसपेशियों को टोन और मजबूत करता है।

    triangle pose

    कमर और पेट की चर्बी करता है कम

    जो लोग बेली फैट और साइड फैट से परेशान हैं, उनके लिए यह आसन बहुत प्रभावशाली है। इससे कमर की चर्बी घटती है और पेट के आसपास जमा फैट भी नियंत्रित होता है।

    रीढ़ की हड्डी और पीठ को देता है मजबूती

    इस योगासन से रीढ़ सीधी और मजबूत बनती है, जिससे पीठ दर्द, अकड़न और साइटिका जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। ऑफिस वर्क या लंबे समय तक बैठने वालों के लिए यह बहुत लाभकारी है।

    triangle pose (1)

    पाचन और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार

    झुकने और खिंचाव के कारण यह आसन पेट के अंगों पर दबाव डालता है, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। इससे शरीर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है।

    मेंटल स्ट्रेस को करता है दूर

    त्रिकोणासन ब्रीदिंग को नियंत्रित करता है, जिससे मन शांत होता है। इससे फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस व अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

    हर उम्र में लाभकारी और सुरक्षित

    युवाओं से लेकर बुज़ुर्गों तक, हर कोई इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। यह जोड़ों पर अधिक दबाव नहीं डालता, इसलिए इसे सेफ और आसान माना जाता है।

    triangle pose (2)

    त्रिकोणासन एक सम्पूर्ण योगासन है जो शरीर के हर हिस्से पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसका रोजाना  अभ्यास न केवल शरीर को टोन बनाता है, बल्कि जीवन में बैलेंस, एनर्जी और मानसिक स्थिरता और शांति भी लाता है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर सम्पूर्ण स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- लटकते पेट की छुट्टी! रोज करें कपालभाति प्राणायाम, Slim Tummy के साथ मिलेंगे 4 शानदार फायदे

    यह भी पढ़ें- रोज की भागदौड़ बिगाड़ सकती है Mental Health, महिलाओं के लिए ये 6 योगासन हैं वरदान