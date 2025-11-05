कमर दर्द और मोटापे की होगी छुट्टी, बस रोज करें त्रिकोणासन; दूर होंगी सभी परेशानियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में फिट, फुर्तीला और टोन्ड शरीर पाना हर किसी की चाहत होती है। ऐसे में योगासन एक ऐसा माध्यम है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सही रखता है। त्रिकोणासन यानी एक ऐसा योगासन है जिसे पूरे शरीर के लिए सबसे इफेक्टिव और लाभकारी माना गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह आसन सरल, संतुलित और सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। इसका नियमित अभ्यास शरीर को फ्लेक्सिबल, टोन्ड और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है। यहां त्रिकोणासन को पूरे शरीर के लिए सबसे बेस्ट योग क्यों कहा गया है, इसकी जानकारी दी गई है, तो आइए जानतें हैं-

शरीर को बनाता है लचीला और मजबूत त्रिकोणासन करते समय पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, विशेषकर पैरों, जांघों, कमर, बाजुओं और पीठ की। यह लचीलापन बढ़ाने के साथ ही मांसपेशियों को टोन और मजबूत करता है। कमर और पेट की चर्बी करता है कम जो लोग बेली फैट और साइड फैट से परेशान हैं, उनके लिए यह आसन बहुत प्रभावशाली है। इससे कमर की चर्बी घटती है और पेट के आसपास जमा फैट भी नियंत्रित होता है।

रीढ़ की हड्डी और पीठ को देता है मजबूती इस योगासन से रीढ़ सीधी और मजबूत बनती है, जिससे पीठ दर्द, अकड़न और साइटिका जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। ऑफिस वर्क या लंबे समय तक बैठने वालों के लिए यह बहुत लाभकारी है।

पाचन और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार झुकने और खिंचाव के कारण यह आसन पेट के अंगों पर दबाव डालता है, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। इससे शरीर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है।