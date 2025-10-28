लटकते पेट की छुट्टी! रोज करें कपालभाति प्राणायाम, Slim Tummy के साथ मिलेंगे 4 शानदार फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में अधिकतर लोग पेट की चर्बी और मोटापे की समस्या से परेशान हैं। अनहेल्दी लाईफ स्टाइल, असंतुलित खान-पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिसका सबसे पहला असर पेट पर दिखाई देता है।

पेट के आसपास जमा चर्बी न सिर्फ शरीर को बेडौल बनाती है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। ऐसे में अगर आप लटकते भारी पेट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको योग के सबसे प्रभावशाली प्राणायाम – कपालभाति को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। तो आईए जानते हैं कपालभाति प्रणायाम के बारे में-

क्या है कपालभाति प्राणायाम? कपालभाति एक शक्तिशाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें सांस को तेजी से बाहर निकालने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ‘कपाल’ का अर्थ है माथा और ‘भाति’ का मतलब है प्रकाश या चमक। इसका नियमित अभ्यास न केवल पेट की चर्बी कम करता है, बल्कि चेहरे पर भी नेचुरल शाइन लाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है।