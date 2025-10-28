लटकते पेट की छुट्टी! रोज करें कपालभाति प्राणायाम, Slim Tummy के साथ मिलेंगे 4 शानदार फायदे
आजकल ज्यादातर लोग पेट की चर्बी और मोटापे से परेशान हैं। कपालभाति प्राणायाम एक शक्तिशाली श्वास व्यायाम है, जो पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और आंतरिक अंगों की मालिश करता है। इसके अतिरिक्त, यह तनाव कम करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और त्वचा में निखार लाता है। उच्च रक्तचाप और गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह से करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में अधिकतर लोग पेट की चर्बी और मोटापे की समस्या से परेशान हैं। अनहेल्दी लाईफ स्टाइल, असंतुलित खान-पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिसका सबसे पहला असर पेट पर दिखाई देता है।
पेट के आसपास जमा चर्बी न सिर्फ शरीर को बेडौल बनाती है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। ऐसे में अगर आप लटकते भारी पेट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको योग के सबसे प्रभावशाली प्राणायाम – कपालभाति को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। तो आईए जानते हैं कपालभाति प्रणायाम के बारे में-
क्या है कपालभाति प्राणायाम?
कपालभाति एक शक्तिशाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें सांस को तेजी से बाहर निकालने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ‘कपाल’ का अर्थ है माथा और ‘भाति’ का मतलब है प्रकाश या चमक। इसका नियमित अभ्यास न केवल पेट की चर्बी कम करता है, बल्कि चेहरे पर भी नेचुरल शाइन लाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है।
कपालभाति से कैसे कम होता है पेट
- बढ़ाता है मेटाबॉलिज्म— यह प्राणायाम शरीर की मेटाबालिज्म बढ़ाता को है, जिससे फैट बर्निंग प्रक्रिया बेहतर होती है और पेट की चर्बी घटती है।
- डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनाता है- इससे गैस, अपच, कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं जो पेट की सूजन और मोटापे का कारण बनती हैं।
- आंतरिक अंगों की मालिश— सांस छोड़ने की प्रक्रिया पेट की मांसपेशियों पर सीधा असर डालती है, जिससे वह अंदर की ओर खिंचती हैं और टोन होती हैं।
अन्य जबरदस्त फायदे
- तनाव और चिंता में राहत देता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है।
- फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है।
- त्वचा में निखार आता है, मुंहासे और दाग-धब्बे कम होते हैं।
- हॉर्मोन संतुलन बनाकर थायरॉइड जैसी समस्याओं में राहत दिलाता है।
- शरीर को डिटॉक्स करता है और ऊर्जा स्तर बढ़ाता है।
कैसे करें कपालभाति प्राणायाम
सीधी रीढ़ के साथ सुखासन में बैठें। नाक से तेजी से सांस बाहर छोड़ें और पेट को अंदर की ओर खींचें। यह प्रक्रिया एक मिनट में 60-100 बार दोहराएं। शुरुआत 2 मिनट से करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।
सावधानियां
हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या गर्भवती महिलाएं इसे डॉक्टर की सलाह से करें।
खाली पेट या खाने के कम से कम 3 घंटे बाद इसका अभ्यास करें।
कपालभाति प्राणायाम न सिर्फ लटकते पेट की चर्बी कम करता है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए भी बेहद लाभकारी है।
