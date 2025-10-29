सेहत पर भारी पड़ रही दमघोंटू हवा, फिट और हेल्दी रहने के लिए फॉलो करें डॉक्टर की सलाह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा चुका है। यह समस्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। सरकारें जहां इससे छुटकारा पाने के उपायों पर जोर दे रही हैं, तो वहीं हमें भी सेहत को लेकर ज्यादा सजग होने की जरूरत है। खासकर, शरीर को डिटॉक्स करने वाले फूड्स को भोजन में शामिल करने, बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करने जैसे उपायों पर जोर देना चाहिए, ताकि प्रदूषण के दुष्प्रभाव से हम बच सकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बारे में केजीएमयू, लखनऊ में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश कहके हैं कि सांसों पर संकट बन आया हो, तो हमें स्वास्थ के प्रति बेहद सचेत होना होगा। इस समय पर्याप्त पानी पीने, विटामिन सी व एंटीआक्सीडेंट से भरपूर फूड्स जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर और हरी सब्जियों को खाने से हमें प्रदूषण के दुष्प्रभावों से लड़ने में मदद मिलेगी।

खून को प्रभावित करता प्रदूषण प्रदूषण के कण से रेस्पिरेटरी पैसेज और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। साथ ही खून में घुलकर ये कण शरीर की ऑक्सीजन फ्लो की क्षमता को प्रभावित कर देते है। इससे जन्म के समय नवजात का वजन कम होना, टीबी, मोतियाबिंद, नैसोफैरिंगल एवं लैरिंगल कैंसर का खतरा भी देखा गया है।

प्रदूषण से हार्ट अटैक का खतरा डॉक्टर बताते हैं कि प्रदूषित हवा सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करती है। साथ ही फेफड़े में अंदर जाने वाले खतरनाक कण खून में घुलकर पूरे शरीर के केमिकल प्रोसेस को बदल देते हैं। इससे हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं त्वचा और आंखों की एलर्जी की भी आशंका रहती है।

घर में 100 गुणा अधिक हो जाते हैं प्रदूषक तत्व जिन घरों में इनडोर प्रदूषण के कारक मौजूद हैं। उन घरों में धुंए से उत्पन्न छोटे-छोटे कण तय सीमा से 100 गुणा ज्यादा हो सकते हैं। स्टडी में पाया गया कि वायु प्रदूषण उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है, जिनकी शारीरिक क्षमता कमजोर है।

प्रदूषण से फेफड़े पर बुरा प्रभाव हवा में मौजूद पीएम 10, पीएम 2.5 और पीएम O. 1 जैसे बेहद छोटे कण फेफड़ों में पहुंचकर सूजन, फाइब्रोसिस और संक्रमण का कारण बनते हैं।

इससे शरीर के अंगों में आक्सीजन की कमी हो सकती है।

लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से अस्थमा, सीओपीडी, फेफड़ों का कैंसर और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का खतरा रहता है।

जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना, एलर्जी, खांसी, और बार-बार होने वाले श्वसन संक्रमण आम हो जाते हैं।

प्रदूषण से फेफड़ों की सतह पर आक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे टिश्यू डैमेज और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इनडोर प्रदूषण से भी रहें सजग घरों को गर्म करने और खाना पकाने के लिए लोग अलाव, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। यह बायोमास यानी लकड़ी, उपले और फसलों की पराली व कोयले का इस्तेमाल करते हैं । इसी तरह धूपबत्ती, अगरबत्ती, सिगरेट, बीड़ी आदि से वायु प्रदूषण बढ़ता है, ये नुकसानदायक होते हैं।