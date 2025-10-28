वायु प्रदूषण के कारण 50% तक बढ़ रहे स्ट्रोक के मामले, बचाव के लिए काम आएगी डॉक्टर की ये सलाह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रोक (Stroke Signs) एक गंभीर समस्या है, जो गंभीर हालातों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। बीते कुछ समय से देश में स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। खासकर युवाओं में इसके मामले चिंता का विषय बने हुए है। इसलिए लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी मकसद से हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे (World Stroke Day 2025) मनाया जाता है।

ऐसे में समय रहते इससे बचाव के लिए सावधानी के साथ-साथ इसके कारणों भी पहचान करना भी जरूरी है। स्ट्रोक के कई कारण है, जिनमें से एक वायु प्रदूषण (Air Pollution) भी है। हवा का खराब स्तर किस तरह स्ट्रोक का कारण बन सकता है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स, गुरुग्राम में न्यूरो एंड स्पाइन (MAIINS) के डायरेक्टर डॉ. प्रवीण गुप्ता से बातचीत की। आइए जानते हैं स्ट्रोक और वायु प्रदूषण में कनेक्शन-

वायु प्रदूषण और स्ट्रोक का कनेक्शन डॉक्टर बताते हैं कि वायु प्रदूषण स्ट्रोक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, वायु प्रदूषण के कारण स्ट्रोक का खतरा 25% बढ़ जाता है। क्योंकि वायु प्रदूषण में उत्पन्न होने वाले कण हमारी आर्टरीज में सूजन पैदा करते हैं। इस सूजन के कारण, हमारी आर्टरी वॉल की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है। आज के समय में, वायु प्रदूषण के कारण स्ट्रोक के मामलों में 50% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है।

वायु प्रदूषण कैसे निपटें वायु प्रदूषण का बुरा असर कम करने के लिए, बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनें। घर पर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। खराब वायु प्रदूषण के दौरान में खुले में नहीं जाना चाहिए। धूम्रपान बंद करना चाहिए। स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसे लाइफस्टाइल से जुड़े जोखिम कारकों को नियंत्रित करना चाहिए। जब हवा बहुत खराब हो, तो घर पर ही व्यायाम करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें।

समय पर जरूरी स्ट्रोक की पहचान स्ट्रोक हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इससे बचाव के लिए समय रहते इसकी पहचान और इसका इलाज बेहद जरूरी है। ऐसे में हमने मैक्स हॉस्पिटल, गुरुग्राम में न्यूरोसर्जरी के प्रिंसिपल डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉ. अरुण सरोहा से बातचीत की और जाना कि कैसे स्ट्रोक की जल्दी पहचान की जा सकती है।

डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें हर सेकंड मायने रखता है। यह तब होता है, जब किसी रुकावट या ब्लड वेसल के फटने के कारण ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के बिना, ब्रेन सेल्स तेजी से मरने लगते हैं, जिससे लंबे समय के लिए विकलांगता या मौत हो सकती है। यही कारण है कि इससे बचाव में समय ही बेहद महत्वपूर्ण है।