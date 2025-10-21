इन 5 लक्षणों से कर सकते हैं स्ट्रोक की तुरंत पहचान, जान बचाने के लिए जान लें क्या हो FAST तकनीक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रोक (Brain Stroke) एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें एक-एक सेकंड मायने रखता है। दरअसल, स्ट्रोक की कंडीशन में दिमाग के किसी हिस्से तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता है या पूरी तरह बाधित हो जाता है। इसके कारण दिमाग के उस हिस्से के टिश्यू डैमेज होने शुरू हो जाते हैं।

इसलिए स्ट्रोक के लक्षणों (Brain Stroke Warning Sigbs) को जल्दी पहचानना जरूरी है, ताकि जान बचाई जा सके और दिमाग को डैमेज होने से रोका जा सके। आइए जानें स्ट्रोक के लक्षण कैसे होते हैं और कैसे आप जल्द से जल्द स्ट्रोक की पहचान कर सकते हैं।

स्ट्रोक के लक्षण कैसे होते हैं? चेहरे, बांह या पैर में सुन्नपन या कमजोरी- खासतौर से शरीर के एक तरफ। चेहरे का एक तरफ लटकना, मुस्कुराने में परेशानी या हाथ उठाने में असमर्थता इसके सामान्य संकेत हैं।

बोलने या समझने में कठिनाई- धुंधला बोलना, शब्दों को समझने में परेशानी, या उचित शब्दों को चुनने में परेशानी होने लगना।

देखने में समस्या- एक या दोनों आंखों में अचानक धुंधलापन या दृष्टि खोना, या डबल विजन का अनुभव होना।

चलने में परेशानी- चक्कर आना, बैलेंस खोना, या कॉर्डिनेशन की कमी होना।

गंभीर सिरदर्द- अचानक और गंभीर सिरदर्द जो पहले कभी न हुआ हो, खासतौर से उल्टी, चक्कर या बेहोशी के साथ। स्ट्रोक की पहचान कैसे करें? स्ट्रोक की पहचान के लिए FAST तकनीक एक आसान और असरदार तरीका है-