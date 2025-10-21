इन 5 लक्षणों से कर सकते हैं स्ट्रोक की तुरंत पहचान, जान बचाने के लिए जान लें क्या हो FAST तकनीक
ब्रेन स्ट्रोक एक इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें अगर समय पर एक्शन न लिया जाए, तो जान जाने या परमानेंट ब्रेन डैमेज का रिस्क रहता है। इसलिए जरूरी है कि स्ट्रोक के लक्षणों (Brain Stroke Symptoms) की तुरंत पहचान की जाए और समय रहते मेडिकल हेल्प दी जाए। आइए जानें कैसे होते हैं स्ट्रोक के लक्षण।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रोक (Brain Stroke) एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें एक-एक सेकंड मायने रखता है। दरअसल, स्ट्रोक की कंडीशन में दिमाग के किसी हिस्से तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता है या पूरी तरह बाधित हो जाता है। इसके कारण दिमाग के उस हिस्से के टिश्यू डैमेज होने शुरू हो जाते हैं।
इसलिए स्ट्रोक के लक्षणों (Brain Stroke Warning Sigbs) को जल्दी पहचानना जरूरी है, ताकि जान बचाई जा सके और दिमाग को डैमेज होने से रोका जा सके। आइए जानें स्ट्रोक के लक्षण कैसे होते हैं और कैसे आप जल्द से जल्द स्ट्रोक की पहचान कर सकते हैं।
स्ट्रोक के लक्षण कैसे होते हैं?
- चेहरे, बांह या पैर में सुन्नपन या कमजोरी- खासतौर से शरीर के एक तरफ। चेहरे का एक तरफ लटकना, मुस्कुराने में परेशानी या हाथ उठाने में असमर्थता इसके सामान्य संकेत हैं।
- बोलने या समझने में कठिनाई- धुंधला बोलना, शब्दों को समझने में परेशानी, या उचित शब्दों को चुनने में परेशानी होने लगना।
- देखने में समस्या- एक या दोनों आंखों में अचानक धुंधलापन या दृष्टि खोना, या डबल विजन का अनुभव होना।
- चलने में परेशानी- चक्कर आना, बैलेंस खोना, या कॉर्डिनेशन की कमी होना।
- गंभीर सिरदर्द- अचानक और गंभीर सिरदर्द जो पहले कभी न हुआ हो, खासतौर से उल्टी, चक्कर या बेहोशी के साथ।
स्ट्रोक की पहचान कैसे करें?
स्ट्रोक की पहचान के लिए FAST तकनीक एक आसान और असरदार तरीका है-
- F - Face (चेहरा)- व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें। क्या उसके चेहरे का एक तरफ लटकना?
- A - Arms (बांहें)- व्यक्ति को दोनों बांहें उठाने के लिए कहें। क्या एक बांह नीचे की ओर डूबती है?
- S - Speech (बोल)- व्यक्ति को एक साधारण वाक्य दोहराने के लिए कहें। क्या उसकी बोली लड़खड़ाती या अजीब लगती है?
- T - Time (समय)- अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें।
इन संकेतों पर भी दें ध्यान
- अचानक भ्रम या आस-पास क्या हो रहा है समझ न आना
- एक या दोनों आंखों में देखने में परेशानी
- अचानक चलने में कठिनाई, चक्कर आना, या बैलेंस खोना
- बिना किसी कारण के अचानक गंभीर सिरदर्द
क्या करें जब स्ट्रोक का संदेह हो?
अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आ रहा है, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लाइन पर कॉल करें। व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाएं, भले ही लक्षण हल्के हों या गायब हो जाएं। समय बर्बाद न करें - स्ट्रोक के इलाज में हर मिनट मायने रखता है। जल्दी इलाज मिलने से ब्रेन डैमेज को कम किया जा सकता है।
