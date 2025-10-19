दिमाग को हेल्दी बनाए रखने के लिए खाएं ये 5 फूड्स, कमजोर याददाश्त की समस्या भी होगी दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है, जो बाकी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। हालांकि, उम्र, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और खान-पान की गलत आदतों के कारण दिमाग की काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। इसके कारण याददाश्त कमजोर होने और फोकस में कमी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं।

इसलिए दिमाग को हेल्दी रखने के लिए डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ फूड्स दिमाग को तेज बनाने में मदद काफी मददगार साबित हो सकते हैं। आइए जानें किन फूड्स (Foods for Brain Health) से दिमाग को तेज बनाने में मदद मिल सकती है।

(Picture Courtesy: Freepik) अखरोट अखरोट को दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-ई और पॉलीफेनोल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व दिमाग के सेल्स को स्वस्थ रखते हैं, सूजन को कम करते हैं और नए सेल्स बनाने में मदद करते हैं। रोजाना सुबह 2-3 अखरोट खाने से याददाश्त तेज होती है और दिमाग तरोताजा रहता है।

ब्लूबेरी ब्लूबेरी को ब्रेन बेरी भी कहा जाता है। यह एंथोसायनिन से भरपूर होता है, जो ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है और उम्र के साथ होने वाली परेशानियों को धीमा करती है। नियमित रूप से ब्लूबेरी खाने से न्यूरॉन्स के बीच संचार बेहतर होता है, सीखने की क्षमता और याददाश्त में सुधार होता है।