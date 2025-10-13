सलून में हेयर वॉश करवाना भी बन सकता है स्ट्रोक की वजह? समझें क्या है ये ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम आराम और खुद को संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर या सलून जाते हैं। हेयर वॉश जैसी सामान्य सर्विस हमें तरोताजा महसूस कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलून में हेयर वॉश करवाने की यह कॉमन हेयर केयर स्टेप एक गंभीर और कभी-कभी जानलेवा स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है?

इसी को "ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम" (Beauty Parlour Stroke Syndrome) कहा जाता है। इसलिए सलून में हेयर वॉश करवाते आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानें कि ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम होता क्या है और कैसे सलून में हेयर वॉश भी इसका कारण बन सकता है।

ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम क्या है? ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें गर्दन को ज्यादा पीछे की ओर झुकाए रखने, जैसे- हेयर वॉश बेसिन पर, के कारण गर्दन की वर्टिब्रल आर्टरी में चोट लगती है या वे सिकुड़ जाती हैं। इससे दिमाग में ब्लड फ्लो में रुकावट आने लगती है और स्ट्रोक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।