सावधान! खाली पेट भूलकर भी न खाएं ये 7 चीजें, एसिडिटी और गैस से हो जाएंगे बेहाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिन की शुरुआत अगर गलत खानपान से हो तो यह न सिर्फ आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपके पूरे सेहत को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सुबह खाली पेट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे अधिक सेंसिटिव होता है, ऐसे में कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें इस समय खाने से एसिडिटी, सूजन, अपच और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

अक्सर हम हेल्दी समझकर कुछ चीजें जैसे खट्टे फल या दही ले लेते हैं, लेकिन खाली पेट ये शरीर के लिए हानिकारक बन सकते हैं।तो आइए जानें ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में, जिन्हें खाली पेट खाने से बचना चाहिए।

खट्टे फल (संतरा, मौसमी, नींबू आदि)

खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो खाली पेट लेने पर पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकती है और गैस्ट्रिक अल्सर की संभावना बढ़ा सकती है।

दही या छाछ

दही हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन खाली पेट खाने पर यह पेट में एसिड को बढ़ा सकता है, जिससे मतली और असहजता महसूस हो सकती है।

केला

केला पोटैशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है, लेकिन खाली पेट इसे खाने से शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा अचानक बढ़ सकती है, जिससे हार्ट हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है।

कच्ची सब्जियां (जैसे टमाटर या खीरा)

इनमें मौजूद फाइबर और एसिड खाली पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं और गैस या सूजन पैदा कर सकते हैं।

कॉफी

बिना कुछ खाए कॉफी पीने से पेट में एसिड का लेवल बढ़ता है, जिससे एसिडिटी, जलन और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

मीठी चीजें या पेस्ट्री

सुबह खाली पेट शुगर का अचानक सेवन ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द हो सकता है।

कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी

ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स खाली पेट पीने से आंतों की सेंसटिविटी बढ़ती है और डाइजेशन स्लो हो सकता है।

बेहतर है कि खाली पेट कुछ भी खाने से पहले ये जान लिया जाए वो चीज डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर डालेगी। सही समय और सही खाना न केवल आपके दिन की सही शुरुआत कर सकता है, बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखता है। इसीलिए सुबह के समय हल्का गर्म पानी, भीगा हुआ ड्राई फ्रूट्स या फल जैसे सेब खाना ज्यादा लाभकारी होता है।