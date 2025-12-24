70 किलो वजन, सड़ी हुई आंतें और फिर हार्ट अटैक: इस खबर को हर माता-पिता जरूर पढ़ें

दीपेंद्र प्रताप सिंह, जागरण, मुरादाबाद। फास्ट फूड के बेहिसाब शौक... या यूं कहें कि आदत ने अमरोहा में 16 वर्षीय अहाना की जान ले ली। अधिक फास्ट फूड खाने से वजन बढ़कर 70 किलोग्राम तक पहुंचा गया, आंतें भी संक्रमित हो गईं। मुरादाबाद में आपरेशन के 20 दिन बाद फिर से हालत खराब होने पर स्वजन ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भर्ती कराया था। जहां उपचाराधीन अहाना को रविवार को हार्ट अटैक आया और कुछ ही पल बाद उसकी मौत हो गई।

शहर में कई स्कूलों-कालेजों के अंदर या आसपास फास्टफूड और जंकफूड की बढ़ती ‘बीमारी’ की दुकानों ने बच्चों और युवाओं की सेहत को खतरे में डाल दिया है। शहर में रामगंगा विहार स्थित एमआइटी कालेज के पास, चटोरी गली, गुरहट्टी रोड, ताड़ीखाना, बुधबाजार, हरथला, दीवान बाजार, गांधीनगर और गोकुलदास कालेज के आसपास अनगिनत जगह जंकफूड की पक्की-कच्ची दुकानें से चल रहीं हैं।

इन दुकानों पर चाउमीन, बर्गर, मोमो, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक जैसे फास्टफूड आसानी से उपलब्ध हैं। इसके चलते स्कूल और कालेज के हजारों छात्र-छात्राएं इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मानकों को दरिकनार कर स्कूल की कैंटीन में ही बर्गर, चाउमीन आदि कई फास्टफूड बिक रहे। जिससे लंच टाइम और इंटरवल के दौरान बच्चे नियमित रूप से फास्टफूड खा रहे हैं।

जिन शिक्षण संस्थानों में सख्ती है, वहां बाहर ही आसपास फास्ट फूड की दुकानें, ठेले आदि खड़े होते हैं। ऐसे में बीमारी की वजह बने ये अनप्रोसेस्ड फूड, धीरे-धीरे देश के नौनिहालों की आदत बनता जा रहा है। जंकफूड खाने से एक तरफ युवाओं में मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं, कमजोरी और एकाग्रता की कमी जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं।

वहीं, अधिकांश ठेलों पर साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। अभिभावकों का कहना है कि वे बच्चों को घर से पौष्टिक भोजन देकर भेजते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर सस्ते और स्वादिष्ट फास्टफूड के कारण बच्चे उनकी बात नहीं मानते। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल-कालेजों के आसपास जंकफूड की दुकानों पर नियंत्रण लगाया जाए और बच्चों को स्वस्थ खानपान के प्रति जागरूक किया जाए।

लगातार जंक फूड खाने से नहीं मिलता हृदय को पोषण सिद्ध अस्पताल निदेशक एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डा. अनुराग मेहरोत्रा ने बताया कि किशोरी को हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं। कई बार फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया की समस्या होती है। जो खून में अधिक कोलेस्ट्राल की वजह से होती है। फिर अधिक जंकफूड के सेवन की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। वहीं पहले से हृदय की मांसपेशियां कमजोर हों और लगातार जंकफूड के सेवन से पोषण नहीं मिलता है। इस वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है।

जंक फूड में नहीं मिलता फाइबर डायटीशियन डा. अमिषा सिंह के अनुसार, जंक फूड में मैदा से बना पिज्जा, मोमोज, चटनी, वेनेगर, नूडल्स, सब्जियां आदि बहुत लोग्रेड की होती हैं। इसके लगातार 3-4 साल सेवन की वजह से लिवर और आंत पर बुरा असर पड़ता है। आंत का अल्सर भी इसी से होता है। जंक फूड में फाइबर की मात्रा नहीं होती है।

इस वजह से मल्टी आर्गन फेल्योर तक स्थिति पहुंच जाती है। फूड क्वालिटी लो होने की वजह से सेहत खराब होती है। इसी तरह, समोसे भी अधिकतर लगातार एक ही तेल में बनते हैं। इस वजह से यह तेल भी धीमा जहर बन जाता है। इसलिए लगातार इसका सेवन भी खतरनाक होता है।