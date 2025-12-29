मोजे उतारते ही पैरों पर दिखते हैं गहरे निशान, तो 3 गंभीर बीमारियों का हो सकता है इशारा; न करें अनदेखा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी के साथ ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ है- दिन भर काम करने के बाद जब हम घर आकर अपने मोजे उतारते हैं, तो टखनों या पैरों पर लाल रंग के गहरे निशान छप जाते हैं। अक्सर हम इसे यह सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद मोजे की इलास्टिक बहुत टाइट थी, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा रोज हो रहा है, तो यह सिर्फ टाइट मोजे नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर पनप रही किसी गंभीर बीमारी का इशारा हो सकता है।

मेडिकल भाषा में पैरों में होने वाली इस सूजन को 'एडिमा' या वॉटर रिटेंशन कहते हैं (When to worry about sock marks on legs)। जब हमारा शरीर अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाता, तो वह ग्रैविटी की वजह से पैरों में जमा होने लगता है। आइए जानते हैं वो 3 गंभीर बीमारियां जिनका संकेत आपके मोजे दे रहे हैं।

(Image Source: AI-Generated) हार्ट हेल्थ का बिगड़ना पैरों पर गहरे निशान और सूजन का सबसे बड़ा कारण दिल की कमजोरी हो सकता है। हमारे दिल का काम होता है अशुद्ध खून को पैरों से वापस ऊपर की तरफ खींचना और पंप करना। जब दिल कमजोर हो जाता है, तो वह खून को ठीक से ऊपर नहीं खींच पाता। नतीजा यह होता है कि खून और लिक्विड पैरों में जमा होने लगता है, जिससे सूजन आती है और मोजे के गहरे निशान बन जाते हैं।

किडनी में खराबी किडनी हमारे शरीर का 'फिल्टर' है। इसका काम है शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक को बाहर निकालना। अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वह इस एक्स्ट्रा पानी को बाहर नहीं निकाल पाती। यह पानी शरीर में जमा होने लगता है और इसका असर सबसे पहले पैरों और आंखों के नीचे दिखाई देता है। अगर मोजे के निशान के साथ आपको थकान और पेशाब में बदलाव महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

लिवर या नसों की कमजोरी तीसरा बड़ा कारण लिवर की समस्या हो सकती है। बता दें, लिवर खराब होने पर शरीर में 'एल्ब्यूमिन' नामक प्रोटीन कम हो जाता है, जो खून को नसों में बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा, पैरों की नसों का कमजोर होना भी एक कारण है। जब पैरों की नसें कमजोर हो जाती हैं, तो वे खून को वापस दिल तक नहीं भेज पातीं और पैरों में सूजन आ जाती है।