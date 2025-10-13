यूरिन का रंग और गंध बता देंगे आपकी सेहत का हाल, इन 8 बदलावों को न करें नजरअंदाज
यूरिन हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन इससे भी सेहत के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। दरअसल, यूरिन के रंग और गंध में बदलाव अक्सर किसी छिपी हुई हेल्थ कंडीशन का संकेत (Urine Health Indicators) होते हैं। इन बदलावों पर अगर ध्यान दिया जाए, तो कई बीमारियों का वक्त रहते पता चल सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यूरिन के जरिए किडनी हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है। लेकिन यूरिन हमारी सेहत का आईना भी है। यूरिन का रंग, गंध और मात्रा शरीर की कई अंदरूनी परेशानियों के बारे में हमें चेतावनी (Urine Can Indicate These Health Issues) देते हैं। इन बदलावों पर ध्यान देकर आप सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का वक्त पर पता लगा सकते हैं।
यूरिन में होने वाले बदलाव (Change in Urine Meaning) किन परेशानियों का संकेत हो सकते हैं इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने बताया। आइए जानें यूरिन के जरिए किन-किन परेशानियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
बार-बार यूरिन आने की समस्या?
अगर आपको बार-बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो इसे हल्के में न लें। यह डायबिटीज का एक अहम लक्षण हो सकता है, क्योंकि शरीर एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने के लिए ज्यादा यूरिन बनाता है। इसके अलावा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और ओवरएक्टिव ब्लैडर जैसी समस्याओं में भी बार-बार पेशाब आने की शिकायत होती है।
यूरिन का रंग क्या कहता है?
- गाढ़ा पीला यूरिन- यह अक्सर डिहाइड्रेशन का संकेत है। जब शरीर में फ्लूइड की कमी होती है, तो यूरिन गाढ़ा हो जाता है और उसका रंग गहरा पीला हो जाता है। हालांकि, अगर भरपूर मात्रा में पानी पीने के बाद भी यह स्थिति बनी रहती है, तो यह लिवर की बीमारी या पीलिया का भी संकेत हो सकता है।
- बिल्कुल साफ यूरिन- यह आमतौर पर इस बात का संकेत है कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं। लेकिन कुछ मामलों में, यह किडनी के डैमेज होने का भी लक्षण हो सकता है, जहां किडनी यूरिन को ठीक से कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाती।
- क्लाउडी यूरिन- धुंधला या बादल जैसा दिखने वाला यूरिन इन्फेक्शन या अन्य समस्याओं की ओर इशारा करता है। यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, डिहाइड्रेशन या शरीर में हाई यूरिक एसिड के कारण हो सकता है।
यूरिन में जलन और दुर्गंध
- पेशाब में जलन- यूरिन पास करते समय जलन या दर्द होना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे आम लक्षण है। इसके अलावा, किडनी स्टोन, खराब हाइजीन या एसटीडी भी इसका कारण बन सकते हैं।
- यूरिन से बदबू- सामान्य यूरिन में हल्की गंध होती है, लेकिन तेज या असामान्य दुर्गंध चिंता की बात है। यह यूटीआई, ब्लैडर इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन या यहां तक कि लिवर फेल्योर जैसी गंभीर स्थिति का संकेत दे सकता है।
यूरिन में झाग या खून क्या संकेत देते हैं?
- यूरिन में झाग- अगर यूरिन करने पर झाग बनता है तो यह प्रोटीन्यूरिया का संकेत हो सकता है। इसमें यूरिन के साथ प्रोटीन लीक होने लगता है, जो किडनी की बीमारी, हाइपरटेंशन या डायबिटीज का एक गंभीर लक्षण है। हालांकि, ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेने या डिहाइड्रेशन से भी ऐसा हो सकता है।
- यूरिन में ब्लड- यह एक बेहद गंभीर लक्षण है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूरिन में खून दिखना किडनी डैमेज, यूटीआई, किडनी स्टोन या किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का संकेत हो सकता है। इसलिए इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें।
यूरिन से मीठी गंध
अगर यूरिन से मीठी या फलों जैसी गंध आती है, तो यह डायबिटीज की चेतावनी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब शरीर में कीटोन्स बनने लगते हैं, क्योंकि शरीर एनर्जी के लिए ग्लूकोज की बजाय फैट का इस्तेमाल कर रहा होता है।
