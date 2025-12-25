हाथों में दर्द और सुन्नपन? लैपटॉप वर्कर्स ऐसे बचें कार्पल टनल सिंड्रोम से, आज ही अपनाएं ये टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाथ और कलाइयों में दर्द या झनझनाहट महसूस होना कार्पल टनल सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। यह धीरे-धीरे बढ़ने वाली समस्या है, जिसकी वजह से टाइपिंग या शर्ट के बटन लगाने जैसे रोजमर्रा के छोटे-मोटे काम करने में भी परेशानी आती है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और किन तरीकों से इससे बचा जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम यह हाथ से जुड़ी आम समस्याओं में से एक है। हाथ पर पड़ने वाले प्रेशर की वजह से कलाई के कार्पल टनल के मध्य स्थित नर्व पर दबाव पड़ने से ऐसा होता है। यह टनल एक सकरे रास्ते की तरह होता है, जो कि हथेलियों की तरफ हड्डियों और लिगामेंट्स से घिरा होता है।