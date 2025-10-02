Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेजी से बढ़ानी है बच्चों की हाइट, तो डाइट में शामिल करें ये सब्जियां; कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे की हाइट तेजी से बढ़े तो उसकी डेली डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियों को जरूर शामिल करें। लंबाई सिर्फ जेनेटिक कारणों से नहीं बल्कि बैलेंस्ड डाइट और पोषण से भी प्रभावित होती है। कुछ खास सब्जियां बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाकर ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करती हैं। इसलिए इन्हें रोजाना डाइट में शामिल करना काफी फायदेमंद है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल करें ये खास सब्जियां (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर पेरेंट्स की यह चाहत होती है कि उनके बच्चे लंबी हाइट वाले, हेल्दी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर पर्सनैलिटी के मालिक बनें। बच्चों की लंबाई कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे जेनेटिक, नींद, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल और सबसे महत्वपूर्ण है– बैलेंस्ड डाइट। एक अच्छी डाइट न सिर्फ शरीर की संपूर्ण वृद्धि में सहायक होती है, बल्कि यह ग्रोथ हार्मोन को एक्टिल कर हड्डियों और मसल्स को भी मजबूत बनाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खासतौर पर कुछ खास सब्जियां बच्चों की लंबाई बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। यहां ऐसी ही कुछ खास पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियों के बारे में जानकारी दी गई है जिन्हें आप अपने बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

    पालक

    पालक में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होते हैं। यह हड्डियों को मजबूती देते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होते हैं।

    गाजर

    गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन और विटामिन-ए आंखों के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही यह ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है।

    हरी बीन्स

    फाइबर और प्रोटीन से भरपूर बीन्स हड्डियों और मसल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं और बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक हैं।

    शलजम

    शलजम शरीर के ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करने में मदद करता है और इसमें मौजूद मिनरल्स हड्डियों की मजबूती को बढ़ाते हैं।

    लौकी

    लौकी हल्की, सुपाच्य और हाइड्रेटिंग सब्जी है, जो बच्चों की पाचन क्रिया सुधारती है और उनके शरीर को पोषण देने में मदद करती है।

    ब्रोकोली

    विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर ब्रोकोली बच्चों की इम्युनिटी के साथ-साथ हड्डियों के विकास को भी बेहतर बनाती है।

    मटर 

    प्रोटीन और फाइबर से युक्त मटर बच्चों को नई एनर्जी देती है और ग्रोथ के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है।

    कद्दू

    बीटा-कैरोटीन और विटामिन ए से भरपूर कद्दू शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के विकास में सहायक होता है।

    शकरकंद

    इसमें मौजूद फाइबर, मैग्नीशियम और पोटैशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ग्रोथ हार्मोन के स्तर को बेहतर बनाते हैं।

    टमाटर

    लाइकोपीन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर टमाटर शरीर की कोशिकाओं को हेल्दी रखता है और इम्युनिटी बढ़ाता है।

    इन सब्जियों को बच्चों की डेली डाइट में शामिल करना लंबाई बढ़ाने के साथ-साथ उनकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक वृद्धि में भी मदद करता है। इसलिए इन्हें आप उन्हें रचनात्मक तरीके से जैसे सूप, पराठा, सब्जी या सैंडविच में शामिल कर आसानी से खिला सकते हैं ।

    यह भी पढ़ें- बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बन रहा Dengue, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

    यह भी पढ़ें- Health Tips: बरसात में वायरल फीवर और पेट की बीमारी का खतरा बढ़ा, एक्सपर्ट ने बताए सावधानी के उपाय