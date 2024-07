30 की उम्र के बाद पुरुषों के लिए क्यों जरूरी है Vitamin C?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Why Vitamin C Is Important For Men After 30s: विटामिन सी की जितनी जरूरत महिलाओं को होती है, उतना ही यह पुरुषों के लिए भी जरूरी होता है। इसकी मदद से बढ़ती उम्र में सिर्फ त्वचा ही नहीं बल्कि सेहत का भी बेहतरीन ढंग से ख्याल रखा जा सकता है। 30 के बाद अगर आप भी जवां और एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो आइए जान लीजिए कि किस तरह से डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।