बिना वजह ही कड़वा हो गया है मुंह का स्वाद, तो सिर्फ बुखार नहीं, हो सकती है ये 9 वजहें
किसी बीमारी से ठीक के होने के कुछ दिनों बाद तक मुंह का स्वाद कड़वा महसूस होना एक सामान्य बात है। लेकिन अचानक ही ऐसा हो रहा है तो किसी समस्या के भी संकेत हो सकते हैं। पानी के सही डोज शुगर फ्री चुइंगम जैसी चीजें राहत दिला सकती हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है आप बैठे हैं और अचानक ही मुंह का स्वाद कड़वा लगने लगता है। जबकि आपने ना तो कुछ कड़वा खाया होता है और पिया होता है। फिर ऐसा क्यों है कि मुंह का स्वाद अचानक ही कड़वा हो गया।
क्या यह किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है या यह सामान्य बात है। इस कड़वाहट को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं।
ये वजहें हो सकती हैं मुंह के कड़वेपन की
- डिहाइड्रेशन
- ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं
- कुछ खास दवाएं
- साइनस इंफेक्शन, मौसमी एलर्जी
- एसिड रिफ्लक्स
- इन्फेक्शन
- स्मोकिंग
- हॉर्मोन में उतार-चढ़ाव
- बढ़ती उम्र
ऐसे हो सकते हैं लक्षण
- मुंह में बार-बार मेटेलिक स्वाद आना और लगातार बने रहना
- ड्राय माउथ या फिर स्लाइवा का कम बनना
- मुंह या गले में जलन का एहसास
- कुछ निगलने या बोलने में परेशानी
- सांसों से बदबू आना
- मितली या उल्टी जैसा महसूस होना
- थकान या कमजोरी लगना
इन घरेलू उपायों से दूर कर सकते हैं मुंह का कड़वापन
- पर्याप्त पानी पिएं: मुंह का कड़वा स्वाद दूर करने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको बार-बार सादा पानी पीना पसंद नहीं तो कोकोनट वॉटर, हर्बल टी जैसी चीजें भी ले सकते हैं।
- शुगर फ्री गम: इससे मुंह में सही मात्रा में स्लाइवा या लार बनती है। इससे मुंह में एक फ्रेशनेस आती है। मुंह से बैक्टीरिया और अतिरिक्त एसिड भी बाहर चला जाता है।
- बेकिंग पाउडर: एक ग्लास पानी में एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और इस पानी को अपने मुंह में चारों ओर घुमाएं। एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होने के साथ-साथ यह मुंह की बदबू और एसिडिटी को दूर करने में भी मददगार है।
ऐसे में डॉक्टर को दिखाएं
- अगर मुंह का कड़वा स्वाद कुछ दिनों या हफ्तों तक बना रहे।
- बिना वजह वजन कम होना या कमजोरी लगना।
- एसिड रिफ्लक्स, रेस्पेरेटरी इंफेक्शन या कोई अन्य बीमारी पहले से हो।
- कड़वेपन के साथ मितली या उल्टी या पेट में गड़बड़ी हो रही हो।
- अभी हाल ही में आपने कोई नई दवाई शुरू की हो या डोज बदला हो।
- कड़वेपन की वजह से खाने-पीने में दिक्कत आ रही हो।
