    बस एक महीना बना लें शराब से दूरी, मिलेंगे इतने फायदे कि फिर कभी नहीं लगाएंगे हाथ

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने शराब छोड़ने के अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टरों के अनुसार, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कई गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। शराब छोड़ने से लिवर ठीक होता है, वजन कम होता है, कैंसर का खतरा कम होता है और नींद बेहतर होती है। शराब का सेवन न करने से दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम होता है।

    क्या आप जानते हैं शराब छोड़ने के फायदे (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने हाल ही में यह खुलासा कि उन्होंने शराब छोड़ दी है। एक्टर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके इस फैसले से उनके जीवन और सेहत में कई सारे बदलाव आए। शराब सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है। इसकी थोड़ी-सी मात्रा भी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

    खुद WHO इस बात की पुष्टि कर चुका है कि शराब की ऐसी कोई मात्रा नहीं है, जिसे सुरक्षित माना जा सके। इसकी थोड़ी मात्रा भी कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसे में इससे होने वाले नुकसानों से बचने के लिए शराब छोड़ना ही सबसे बेहतर उपाय है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे क्या होगा अगर आप शराब पीना छोड़ देंगे।

    शराब छोड़ने पर क्या होता है?

    डॉक्टर की मानें, तो शराब न सिर्फ गंभीर चोटों और मौतों का कारण बनती है, बल्कि यह आपको और आपके करीबियों को जीवन भर के लिए जख्म भी दे देती है। अध्ययनों के अनुसार, शराब पीने वालों को समय के साथ दिल से जुड़ी समस्याओं, लिवर सिरोसिस और किडनी फेलियर जैसी शारीरिक समस्याओं के अलावा मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

    हालांकि, यह एक आम धारणा है कि रोजाना से एक गिलास रेड वाइन पीने से दिल को फायदा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स की मानें, तो यह बिल्कुल सच नहीं है। इसके विपरीत शराब न पीने या छोड़ने से आपके ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल और यहां तक कि लंबे समय कार्डियर अरेस्ट की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा शराब छोड़ने से और भी कई फायदे मिलते हैं- 

    हील होने लगता है लिवर 

    शराब आपके लिवर को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। लिवर का काम शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। ऐसे में जब शराब शरीर के अंदर जाती है, तो जहर की तरह काम करती है, जिससे शरीर के अंगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और फैटी लिवर, सिरोसिस और अन्य समस्याएं होती हैं। अगर आप शराब पीना छोड़ देते हैं, तो लिवर खुद को हील करने लगता है और फिर से बनने लगता है। 

    वेट लॉस होता है

    शराब मोटापे का कारण भी बनती है। ऐसे में अगर आप शराब पीना छोड़ देते हैं, तो वेट लॉस में मदद मिलती है। दरअसल, शराब पीने से भूख बढ़ती है और इसकी वजह से जंक फूड या तले हुए खाने से परहेज करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, जब आप शराब से दूर रहते हैं, तो आप ओवरईट करने से बच रहते हैं।

    कैंसर की संभावना कम होती है

    शराब पीने से कई तरह के कैंसर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जिनमें फूड पाइप, मुंह, गले और ब्रेस्ट कैंसर शामिल हैं। ऐसे में अगर आप शराब पीना छोड़ देते हैं, कैंसर का खतरा काफी कम हो सकता है।

    अच्छी नींद मिलती है

    कई लोगों का ऐसा मानना है कि शराब पीकर बेहतर नींद आती है, लेकिन यह पूरी तरह से मिथक है। दरअसल, शराब पीने से नींद में खलल पड़ता है, जिससे अनिद्रा भी हो सकती है। ऐसे में अगर आप शराब पीना छोड़ देते हैं, तो इससे आपको अच्छी नींद आ सकती है।

