वजन घटाने से लेकर स्ट्रेस दूर करने तक, लेमनग्रास टी पीने से मिलेंगे हैरान करने वाले फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट और हेल्दी रहना एक चैलेंज बन गया है। लोग अक्सर डाइट प्लान, वर्कआउट या सप्लिमेंट्स पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि कुछ नेचुरल और आसान उपाय भी आपकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा ही एक उपाय है लेमनग्रास टी पीना (Lemongrass Tea Benefits)।

