सुबह खाली पेट मेथी की चाय पीने से मिलेंगे 6 फायदे, हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर पर भी लगेगी लगाम
क्या आप जानते हैं अगर आप रोज सुबह खाली पेट मेथी की चाय पीना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत में क्या बदलाव नजर आने लगेंगे? दरअसल, मेथी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव (Fenugreek Tea Benefits) में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानें खाली पेट मेथी की चाय पीने के फायदे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेथी रसोई में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम मसाला है, लेकिन इसके गुण हैरान करने वाले हैं। इसलिए मेथी को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। वैसे तो इसे कई तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट मेथी की चाय पीना काफी फायदेमंद (Benefits of Methi Tea) साबित हो सकता है।
दरअसल, मेथी की चाय एक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करती है, जिसे रोजाना पीने से कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानें मेथी की चाय पीने से सेहत को क्या-क्या फायदे (Fenugreek Tea Benefits on Empty Stomach) हो सकते हैं।
पाचन तंत्र के लिए वरदान
सुबह खाली पेट मेथी की चाय पीना पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। यह पेट की सफाई करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करती है। मेथी में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और आंतों की सूजन को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से मेथी की चाय पीने से एसिडिटी, अपच और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
वजन नियंत्रण में सहायक
मेथी की चाय वजन कम करने के लिए एक कारगर उपाय है। इसमें मौजूद गैलेक्टोमेनन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक कम होता है। साथ ही, यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर फैट बर्न करने की प्रक्रिया को तेज करती है।
डायबिटीज नियंत्रण में असरदार
मेथी की चाय ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में बेहद असरदार है। इसमें मौजूद एमिनो एसिड पैंक्रियाज को एक्टिव कर इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है। साथ ही, मेथी में सॉल्युबल फाइबर की मौजूदगी कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को धीमा करके ब्लड शुगर को स्थिर रखती है।
कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार
नियमित रूप से मेथी की चाय पीने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। मेथी में मौजूद सैपोनिन और फाइबर कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और आर्टरीज में प्लाक जमाव रुकता है।
त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद
मेथी की चाय में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा की सूजन, मुंहासे और झुर्रियों को कम करते हैं। यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर त्वचा को साफ और चमकदार बनाती है। साथ ही, मेथी में मौजूद प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड बालों के झड़ने की समस्या को कम करते हैं।
सूजन कम करने में मदद
मेथी में पावरफुल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह गठिया, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों में अकड़न जैसी समस्याओं में खासतौर से फायदेमंद है।
मेथी की चाय बनाने की विधि
एक चम्मच मेथी दानों को रातभर एक कप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को 10-15 मिनट तक उबालें। स्वादानुसार थोड़ा शहद या नींबू का रस मिलाकर खाली पेट पिएं।
