सुबह खाली पेट मेथी की चाय पीने से मिलेंगे 6 फायदे, हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर पर भी लगेगी लगाम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेथी रसोई में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम मसाला है, लेकिन इसके गुण हैरान करने वाले हैं। इसलिए मेथी को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। वैसे तो इसे कई तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट मेथी की चाय पीना काफी फायदेमंद (Benefits of Methi Tea) साबित हो सकता है।

दरअसल, मेथी की चाय एक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करती है, जिसे रोजाना पीने से कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानें मेथी की चाय पीने से सेहत को क्या-क्या फायदे (Fenugreek Tea Benefits on Empty Stomach) हो सकते हैं।

पाचन तंत्र के लिए वरदान सुबह खाली पेट मेथी की चाय पीना पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। यह पेट की सफाई करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करती है। मेथी में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और आंतों की सूजन को कम करने में मदद करता है। नियमित रूप से मेथी की चाय पीने से एसिडिटी, अपच और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।

वजन नियंत्रण में सहायक मेथी की चाय वजन कम करने के लिए एक कारगर उपाय है। इसमें मौजूद गैलेक्टोमेनन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक कम होता है। साथ ही, यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर फैट बर्न करने की प्रक्रिया को तेज करती है।

डायबिटीज नियंत्रण में असरदार मेथी की चाय ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में बेहद असरदार है। इसमें मौजूद एमिनो एसिड पैंक्रियाज को एक्टिव कर इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है। साथ ही, मेथी में सॉल्युबल फाइबर की मौजूदगी कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को धीमा करके ब्लड शुगर को स्थिर रखती है।