हेयर फॉल का रामबाण इलाज है मेथी; बस इन तरीकों से करें इस्तेमाल, मिलेंगे खूबसूरत लंबे बाल

क्या आपको पता है मेथी आपके बालों के लिए किसी दवा से कम नहीं है? जी हां, मेथी में ऐसे कई तत्व मौजूद हैं, जो बालों को मजबूत, काला और घना बनाने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो आपको मेथी (Fenugreek for Hair Fall) का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जानें हेयर फॉल रोकने के लिए मेथी का इस्तेमाल कैसे करें।