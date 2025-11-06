Language
    हेयर फॉल का रामबाण इलाज है मेथी; बस इन तरीकों से करें इस्तेमाल, मिलेंगे खूबसूरत लंबे बाल

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:14 PM (IST)

    क्या आपको पता है मेथी आपके बालों के लिए किसी दवा से कम नहीं है? जी हां, मेथी में ऐसे कई तत्व मौजूद हैं, जो बालों को मजबूत, काला और घना बनाने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो आपको मेथी (Fenugreek for Hair Fall) का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जानें हेयर फॉल रोकने के लिए मेथी का इस्तेमाल कैसे करें। 

    बालों में कैसे करें मेथी का इस्तेमाल? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों का झड़ना (Hair Fall) आजकल एक आम समस्या बन गई है। तनाव, प्रदूषण, गलत खान-पान और केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के कारण हर व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। ऐसे में हेयर फॉल रोकने के लिए महंगे शैम्पू और ट्रीटमेंट की बजाय मेथी का इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। 

    जी हां, मेथी बालों के लिए काफी फायदेमंद होती है और न सिर्फ बालों को मजबूत बनाती है, बल्कि घना बनाने में भी मदद करती है। आइए जानें बालों का झड़ना रोकने के लिए मेथी का कैसे इस्तेमाल (How to Use Methi to Stop Hair Fall) कर सकते हैं। 

    मेथी बालों के लिए इतनी फायदेमंद क्यों है?

    • प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड का सोर्स- मेथी में मौजूद प्रोटीन बालों के फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है और उनके विकास में मदद करता है। निकोटिनिक एसिड बाल झड़ने की समस्या को कम करने में सहायक है।
    • लेसिथिन की मौजूदगी- यह एक ऐसा तत्व है जो बालों को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज और मजबूत बनाता है, जिससे बाल मुलायम और चमकदार दिखते हैं।
    • एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-फंगल गुण- मेथी स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन, रूसी और जलन को दूर करती है। 
    • बालों के विकास को बढ़ाना- मेथी में मौजूद कंपाउंड ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं, जिससे नए बालों के उगने में मदद मिलती है।

    बाल झड़ने की समस्या में कैसे करें मेथी का इस्तेमाल?

    मेथी का पेस्ट 

    • बनाने की विधि- दो से तीन चम्मच मेथी दानों को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अगली सुबह, इस पानी को छान लें और फूले हुए दानों को एक महीन पेस्ट बना लें। आप इसमें एक चम्मच दही या एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं।
    • लगाने का तरीका- इस पेस्ट को सीधे अपनी स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगाएं। करीब 30-40 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। हल्के शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार इसका इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा।

    मेथी और नारियल तेल का मिक्सचर

    • बनाने की विधि- एक कप नारियल तेल या ऑलिव ऑयल में दो चम्मच मेथी के दाने डालकर हल्की आंच पर गर्म करें। तेल में हल्का कालापन आने तक गर्म करें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद तेल को छान लें।
    • लगाने का तरीका- इस तेल से सप्ताह में दो बार स्कैल्प की अच्छे से मालिश करें। कम से कम एक घंटे बाद या रातभर के लिए लगा छोड़ सकते हैं। मेथी का तेल बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और झड़ना भी रोकता है।

    मेथी का पानी 

    • बनाने की विधि- मेथी के दानों को भिगोने के बाद जो पानी बचा है, उसे एक स्प्रे बोतल में भर लें।
    • लगाने का तरीका- इस पानी को शैम्पू करने के बाद बालों पर स्प्रे करें और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे 5-10 मिनट बाद साफ पानी से धो लें। यह एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है और बालों में चमक लाता है।

    मेथी पाउडर और अंडे का पैक

    • बनाने की विधि- दो चम्मच मेथी पाउडर में एक अंडे की सफेदी और एक चम्मच शहद मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें।
    • लगाने का तरीका- इस पैक को स्कैल्प और बालों पर लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। अंडे में मौजूद प्रोटीन और मेथी का कॉम्बिनेशन बालों को डीप कंडीशनिंग देकर उन्हें मजबूत बनाता है।

