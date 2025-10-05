नसों में जमा गंदगी साफ करके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे ये 5 फूड्स, आज ही कर लें डाइट में शामिल

क्या आप जानते हैं हर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता? जी हां हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं- गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए काफी फायदेमंद होता है। कुछ फूड्स (Foods for Good Cholesterol) कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। आइए जानें गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए क्या खाएं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही दिमाग में बीमार दिल की तस्वीर बनती है। लेकिन हर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता। दरअसल, हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं- गुड कोलेस्ट्रॉल (Good Cholesterol) और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसलिए शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, यह नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर तक ले जाता है, जहां से उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए दिल की बीमारियों से बचने के लिए शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही होना जरूरी है। कुछ फूड्स (Foods for Good Cholesterol) शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए जानें इन फूड्स के बारे में।

नट्स और सीड्स बादाम और अखरोट मोनोअनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये सभी पोषक तत्व गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसी तरह, अलसी के बीज और चिया सीड्स में भी ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक हैं।

फैटी फिश सालमन, मैकेरल और सार्डिन जैसी फैटी फिश ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड सीधे तौर पर गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे फूड्स में से एक हैं।

साबुत अनाज ओट्स, जौ और ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज सॉल्युबल फाइबर का बेहतरीन सोर्स होते हैं। ओट्स में पाया जाने वाला बीटा-ग्लूकॉन खासतौर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देने में असरदार होता है। फाइबर आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है।