    ग्लोइंग स्किन के साथ वेट लॉस करने के लिए रोज पिएं नारियल पानी और चिया सीड्स, मिलेंगे और भी कई फायदे

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:11 AM (IST)

    नारियल पानी और चिया सीड्स दोनों ही सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं।

    नारियल पानी और चिया सीड्स के फायदे (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हर कोई फिट और खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन काम का प्रेशर, अनियमित खानपान और लाइफस्टाइल हमारी स्किन और हेल्थ दोनों पर असर डालते हैं। ऐसे में जरूरत होती है ऐसे नेचुरल और आसान उपाय की, जो न केवल शरीर को अंदर से हेल्दी बनाए बल्कि बाहर से भी ग्लोइंग स्किन दे। 

    नारियल पानी और चिया सीड्स का कॉम्बिनेशन इसके लिए बेस्ट है। यह ड्रिंक हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, वेट लॉस और स्किन हेल्थ के लिए किसी जादू से कम नहीं है। आइए जानते हैं इनके बारे में। 

    क्यों फायदेमंद है ये कॉम्बिनेशन?

    • नारियल पानी- यह नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटैशियम, कैल्शियम और विटामिन-सी का खजाना है। यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, पाचन सुधारता है और टॉक्सिन्स बाहर निकालकर स्किन को क्लियर बनाता है।
    • चिया सीड्स- इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। ये लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं, वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं और स्किन को एंटी-एजिंग इफेक्ट देते हैं।
    • हेल्दी ड्रिंक बनाने की आसान विधि- एक गिलास फ्रेश नारियल पानी लें। इसमें एक चम्मच चिया सीड्स डालें और 20-30  मिनट तक भिगो दें। अच्छे से मिक्स करें, चाहें तो स्वाद और विटामिन-सी के लिए नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ठंडा और रिफ्रेशमेंट देने वाला ड्रिंक बनकर तैयार है।

    इसके फायदे

    • वेट लॉस में कारगर- चिया सीड्स का सॉल्युबल फाइबर पेट को भरा रखता है और अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाता है। नारियल पानी लो-कैलोरी होते हुए भी एनर्जी सपोर्ट करता है।
    • नेचुरल ग्लोइंग स्किन- नारियल पानी का हाइड्रेशन और चिया सीड्स के एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को डीप क्लीन कर नेचुरल ब्राइटनेस लाते हैं।
    • पाचन में सुधार- फाइबर से भरपूर चिया सीड्स और नारियल पानी की कूलिंग प्रॉपर्टीज कब्ज व एसिडिटी कम करते हैं
    • एनर्जी और फ्रेशनेस- यह ड्रिंक थकान दूर कर दिनभर एक्टिव रहने में मदद करता है।
    • एंटी-एजिंग इफेक्ट- ओमेगा-3 फैटी एसिड और मिनरल्स स्किन की झुर्रियों को धीमा करते हैं और चेहरे को जवां बनाए रखते हैं।

    कब और कैसे पिएं?

    • इसे सुबह खाली पेट पीने से डिटॉक्स का फायदा ज्यादा मिलता है।
    • वर्कआउट के बाद इसे लेने से एनर्जी तुरंत रिस्टोर होती है।
     
    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।