रोज खाना शुरू कर दें सिर्फ एक चम्मच चिया सीड्स, महीने भर में शरीर में दिखेंगे 7 जादुई बदलाव
क्या आप जानते हैं अगर आप रोज एक चम्मच चिया सीड्स खाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर ये सीड्स सेहत के लिए काफी फायदेमंद ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चिया सीड्स दिखने में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनसे होने वाले फायदों (Benefits of Chia Seeds) की लिस्ट काफी बड़ी है। जी हां, विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर ये सीड्स किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं।
इसलिए रोजाना सिर्फ एक चम्मच चिया सीड्स खाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आइए जानें रोज एक चम्मच चिया सीड्स खाने से आपकी सेहत में क्या-क्या बदलाव (One Spoon Chia Seeds Benefits) नजर आ सकते हैं।
पोषण का पावरहाउस
मात्र एक चम्मच चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये पोषक तत्व बेहद जरूरी हैं।
पाचन तंत्र को मजबूत बनाना
चिया सीड्स में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक चम्मच चिया सीड्स में लगभग 5 ग्राम फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद करता है। यह कब्ज की समस्या से राहत दिलाकर आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
(Picture Courtesy: Freepik)
दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए
चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में मददगार होता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करता है।
वजन कम करने में मददगार
चिया सीड्स पानी में फूलकर जेल जैसे बन जाते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने का अहसास कराता है। इससे एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक कम होती है और वजन कम करने में मदद मिलती है।
हड्डियों की मजबूती
कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस से भरपूर चिया सीड्स हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन हैं। एक चम्मच चिया सीड्स में दूध की तुलना में ज्यादा कैल्शियम होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करता है।
ब्लड शुगर कंट्रोल
चिया सीड्स कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करके ब्लड शुगर लेवल के स्तर को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए खासतौर से फायदेमंद है।
एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर
चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं।
कैसे करें डाइट में शामिल?
चिया सीड्स को हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए। एक चम्मच चिया सीड्स को पानी में कुछ देर भिगोकर पी सकते हैं या इन्हें स्मूदी, दही, दलिया या सलाद में मिलाकर भी खाया जा सकता है। ध्यान रहे कि ज्यादा मात्रा में खाना नुकसानदेह हो सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।