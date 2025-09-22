विटामिन-सी की कमी दूर करने के लिए क्या है सप्लीमेंट्स लेने का सही समय और किन बातों का रखें ध्यान?

विटामिन-सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून कमजोर इम्युनिटी स्किन डैमेज जैसी कई परेशानियां (Vitamin-C Deficiency Symptoms) हो सकती हैं। इसलिए इसकी कमी से बचना काफी जरूरी है। इसके लिए कई लोग विटामिन-सी के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। हालांकि इसे सही समय पर लेना और बेहतर अब्जॉर्प्शन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-सी शरीर के लिए काफी जरूरी होता है, लेकिन हमारा शरीर न तो इस विटामिन को खुद बना पाता है और न स्टोर कर पाता है। दरअसल, विटामिन-सी एक वॉटर सॉल्यूबल विटामिन है यानी ये पानी में घुल जाता है और यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है (Vitamin-C Deficiency)।

इसलिए अगर डाइट में विटामिन-सी पर ध्यान न दिया जाए, तो शरीर में इसकी कमी हो सकती है। इसकी कमी दूर करने के लिए कई लोग इसके सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। अगर आप भी विटामिन-सी की गोलियां लेते हैं, तो आपको इन्हें लेने का सही समय (Right Time to Take Vitamin-C Supplements) और कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए, ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके। आइए जानें इस बारे में।