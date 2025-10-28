सुबह खाली पेट पिएं नींबू और लौकी का जूस, वेट लॉस से लिवर डिटॉक्स तक मिलेंगे 8 कमाल के फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिन की शुरुआत अगर हेल्दी और ताजगी से भरपूर हो, तो पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। आयुर्वेद में सुबह खाली पेट कुछ ऐसी ड्रिंक्स को लेने की सलाह दी जाती है, जो शरीर को डिटॉक्स करें, मेटाबॉलिज्म को तेज करें और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। नींबू और लौकी का जूस एक ऐसा ही अमेजिंग कॉम्बीनेशन है जो सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। आइए बिना देर किए जानते हैं कि रोज सुबह इस जूस को पीना आपके शरीर और मन के लिए किस तरह लाभकारी है।

नेचुरल डिटॉक्सिफायर नींबू और लौकी का जूस शरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। यह लीवर और किडनी की सफाई कर उसके फंक्शन को बेहतर बनाता है, जिससे स्किन और पाचन पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है।

वेट लॉस करने में मददगार इस जूस में कैलोरी बहुत कम होती है लेकिन यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। नींबू फैट को तोड़ने में मदद करता है और लौकी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाती है, जिससे वजन घटाना आसान होता है।

पाचन के लिए बेहतर ऑप्शन लौकी में फाइबर भरपूर होता है जो कब्ज और एसिडिटी से राहत दिलाता है। नींबू एंजाइम्स के स्राव (एक तरह का पाचक रस) को बढ़ाता है जिससे भोजन जल्दी और सही तरीके से पचता है।