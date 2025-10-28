Language
    सुबह खाली पेट पिएं नींबू और लौकी का जूस, वेट लॉस से लिवर डिटॉक्स तक मिलेंगे 8 कमाल के फायदे

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    सुबह का समय शरीर को फ्रेश और एनर्जेटिक बनाने का सबसे अच्छा समय होता है। ऐसे में, नींबू और लौकी का जूस पीना एक बेहतरीन और हेल्थफुल ऑप्शन है। यह जूस शरीर को डिटॉक्स करता है, वजन घटाने में मदद करता है और पाचन को सुधारता है। आइए, इस आर्टिकल में आपको इसके कुछ गजब फायदों के बारे में बताते हैं।  

    नींबू और लौकी का जूस पीने के ये फायदे कर देंगे हैरान (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिन की शुरुआत अगर हेल्दी और ताजगी से भरपूर हो, तो पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। आयुर्वेद में सुबह खाली पेट कुछ ऐसी ड्रिंक्स को लेने की सलाह दी जाती है, जो शरीर को डिटॉक्स करें, मेटाबॉलिज्म को तेज करें और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। नींबू और लौकी का जूस एक ऐसा ही अमेजिंग कॉम्बीनेशन है जो सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। आइए बिना देर किए जानते हैं कि रोज सुबह इस जूस को पीना आपके शरीर और मन के लिए किस तरह लाभकारी है।

    नेचुरल डिटॉक्सिफायर

    नींबू और लौकी का जूस शरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। यह लीवर और किडनी की सफाई कर उसके फंक्शन को बेहतर बनाता है, जिससे स्किन और पाचन पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है।

    वेट लॉस करने में मददगार

    इस जूस में कैलोरी बहुत कम होती है लेकिन यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। नींबू फैट को तोड़ने में मदद करता है और लौकी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाती है, जिससे वजन घटाना आसान होता है।

    पाचन के लिए बेहतर ऑप्शन

    लौकी में फाइबर भरपूर होता है जो कब्ज और एसिडिटी से राहत दिलाता है। नींबू एंजाइम्स के स्राव (एक तरह का पाचक रस) को बढ़ाता है जिससे भोजन जल्दी और सही तरीके से पचता है।

    स्किन को बनाए चमकदार

    नींबू में मौजूद विटामिन सी और लौकी की ठंडक स्किन को भीतर से साफ और हाइड्रेट करती है। यह मुंहासों, डलनेस और झाइयों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है।

    हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें

    लौकी में पोटैशियम और फाइबर होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल को स्वस्थ रखने में सहायक होता है।

    लिवर को रखे हेल्दी

    यह जूस लीवर की सफाई कर उसके कामकाज को संतुलित करता है, जिससे टॉक्सिन्स शरीर में जमा नहीं होते और रोगों से बचाव होता है।

    स्ट्रेस और थकान से राहत

    इस जूस की ठंडी तासीर मन को शांत करता है और थकान को दूर करता है। सुबह इसका सेवन दिनभर के लिए ऊर्जा और शांति देता है।

    रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए

    नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और लौकी की ठंडक शरीर को मौसमी बीमारियों से बचाती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है।

    नींबू और लौकी का जूस न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह मेंटल एक्टिवनेस और त्वचा की सुंदरता भी बढ़ाता है। यही वजह है कि रोड सुबह इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद फायदेमंद माना गया है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।