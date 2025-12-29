Language
    वजन का बढ़ना या हर वक्त सुस्ती? कहीं थायराइड हार्मोन तो नहीं हो गया अनबैलेंस? आज ही पहचानें 7 लक्षण

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    थायराइड एक ऐसा साइलेंट डिसऑर्डर है, जो धीरे-धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। अक्सर हम थकान, झड़ते बाल या बढ़ते वजन को काम की टेंशन मान लेते ...और पढ़ें

    Hero Image

    इन 7 लक्षणों से थायराइड की करें पहचान (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल थायराइड बहुत कॉमन समस्या होती जा रही है, लेकिन यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक साइलेंट डिसऑर्डर है, जो धीरे-धीरे शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। यह समस्या अब सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पुरुषों में भी तेजी से बढ़ रही है।

    अक्सर लोग थायराइड के लक्षणों को थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी-छोटी अनदेखियां आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती हैं। अगर समय रहते इसके संकेत पहचान लिए जाएं, तो इलाज आसान हो जाता है। आइए जानते हैं थायराइड के मुख्य लक्षणों के बारे में।

    अचानक वजन का बढ़ना या घटना

     

    Sudden weight gain or loss cause Thyroid

    (Picture Credit - Canva)

    अगर आप अचानक से मोटे या ज्यादा पतले होने लगे हैं, तो यह थायराइड का शुरुआती संकेत हो सकता है। समय रहते इसका इलाज कराना जरूरी है।

    थकान और कमजोरी

    थायराइड के मुख्य लक्षणों में से एक थकान और कमजोरी भी है। अगर नींद पूरी होने के बावजूद शरीर में एनर्जी नहीं रहती और हर समय सुस्ती बनी रहती है, तो यह थायराइड हार्मोन के असंतुलन की ओर इशारा करता है।

    दिल की धड़कन का तेज या धीमा होना

    अगर बिना किसी वजह के दिल तेजी से धड़कने लगे या असामान्य रूप से धीमी धड़कन महसूस हो, तो यह थायराइड की गंभीर संकेत हो सकती है।

    मूड स्विंग्स और डिप्रेशन

    थायराइड की समस्या बढ़ने पर बार-बार चिड़चिड़ापन, घबराहट, एंग्जायटी या डिप्रेशन महसूस होने लगता है। कई बार लोग इसे सिर्फ मानसिक तनाव समझ लेते हैं।

    बालों का झड़ना और स्किन ड्राई

    Hair loss and dry skin cause Thyroid

    (Picture Credit - Canva)

    थायराइड से पीड़ित लोगों के बाल अचानक से झड़ने लगते हैं और भौंहों के बाल भी पतले हो जाते हैं। वहीं, स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत जांच कराएं।

    ठंड या गर्मी को सहन न कर पाना

    थायराइड के सबसे आम लक्षणों में से एक शरीर का तापमान बढ़ना या घटना भी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा ठंड या हल्की गर्मी में पसीने भी आने लगते हैं। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर का संकेत है।

    पीरियड्स और फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं

    थायराइड में महिलाओं को अनियमित पीरियड्स, ज्यादा या कम ब्लीडिंग और फर्टिलिटी से जुड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं, पुरुषों में भी हार्मोनल असंतुलन देखने को मिलता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।