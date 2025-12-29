Language
    सर्दियों का सुपरफूड है 'गरीबों का काजू', रोजाना खाने से सेहत को मिलेंगे 8 शानदार फायदे

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    कड़कड़ाती ठंड और गुनगुनी धूप के बीच मूंगफली का स्वाद भला किसे पसंद नहीं? 'गरीबों का काजू' कही जाने वाली मूंगफली न केवल आपका वजन घटाने में मदद करती है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    सेहत का खजाना है मूंगफली, डाइट में जरूर करें शामिल (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में लोग मूंगफली खाना खूब पसंद करते हैं। मूंगफली को गरीबों का काजू भी कहा जाता है। यह खाने में न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं कि रोजाना मूंगफली खाने से सेहत में क्या बदलाव हो सकते हैं।

    हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा

    मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है और दिल हमेशा हेल्दी रहता है।

    वेट लॉस करें

    peanut for lose weight

    (Picture Credit - Canva)

    शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन मूंगफली वजन घटाने में मदद कर सकती है। इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे भूख पर कंट्रोल रहता है।

    डायबिटीज की समस्या

    अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो रोजाना मूंगफली को डाइट में शामिल करें। यह टाइप 2 डाबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करता है। साथ ही, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सुपरफूड है।

    एलर्जी बढ़ाएं

    कैलोरी और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत मूंगफली होता है। अगर आप अक्सर थकान या कमजोर महसूस करते हैं, तो इसे स्नैक के तौर पर खा सकते हैं।

    दिमाग के लिए अच्छा

    peanut good for brain

    (Picture Credit - Canva

    मूंगफली में विटामिन E, फोलेट और राइबोफ्लेविन पाए जाते हैं, जिससे दिमाग सही तरीके से काम करता है और याददाश्त बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। रोजाना थोड़ी मूंगफली खाने से दिमाग तेज और फोकस बेहतर होता है।

    हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी

    मूंगफली दांतों और हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की कमजोरी को रोकने में यह फायदेमंद है।

    सूजन को करें कम

    ठंड में अक्सर हाथ-पैर या चेहरे पर सूजन आ जाती है, जिससे राहत पाने के लिए मूंगफली खाना एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें मौजूद फाइबर, कॉपर, मैग्नीशियम, फाइटोस्टेरॉल और पॉलीफेनॉल सूजन को कम करते हैं।

    इम्युनिटी बढ़ाएं

    मूंगफली विटामिन E, विटामिन B, जिंक, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। आप भी डेली डाइट में इसे जरूर शामिल करें।

