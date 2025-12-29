सर्दियों का सुपरफूड है 'गरीबों का काजू', रोजाना खाने से सेहत को मिलेंगे 8 शानदार फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में लोग मूंगफली खाना खूब पसंद करते हैं। मूंगफली को गरीबों का काजू भी कहा जाता है। यह खाने में न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं कि रोजाना मूंगफली खाने से सेहत में क्या बदलाव हो सकते हैं।

हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है और दिल हमेशा हेल्दी रहता है। वेट लॉस करें (Picture Credit - Canva) शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन मूंगफली वजन घटाने में मदद कर सकती है। इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे भूख पर कंट्रोल रहता है। डायबिटीज की समस्या अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो रोजाना मूंगफली को डाइट में शामिल करें। यह टाइप 2 डाबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करता है। साथ ही, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सुपरफूड है।